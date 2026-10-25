iPhone 20 hé lộ 2 công nghệ "hot", Android đứng ngồi không yên?

Điều đáng nói là sức ảnh hưởng ấy có thể khiến nhiều nhà sản xuất Android chạy theo những thiết kế và công nghệ chưa chắc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Hai điểm đáng chú ý nhất là màn hình cong bốn cạnh và camera có khẩu độ thay đổi, những tính năng được đồn đoán sẽ xuất hiện trên iPhone 20 - chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm ngày sản phẩm này ra đời.

Nhiều nhà sản xuất Android sẽ chạy theo những thiết kế và công nghệ trên iPhone 20? Ảnh: PhoneArena

Rò rỉ mới hé lộ tham vọng của các hãng smartphone Trung Quốc

Nguồn tin lần này đến từ Digital Chat Station (DCS), tài khoản chuyên tiết lộ thông tin về các thiết bị công nghệ sắp ra mắt.

Danh tính thực sự của người đứng sau tài khoản vẫn chưa được xác định rõ, nhưng DCS hiện được xem là một trong những nguồn tin đáng chú ý trong lĩnh vực smartphone.

Các thông tin do DCS chia sẻ thường liên quan đến những thương hiệu như Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo và OnePlus, đồng thời cũng đề cập nhiều đến các sản phẩm của Apple.

Theo tiết lộ mới nhất, một số nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang đánh giá khả năng phát triển điện thoại sử dụng camera 200MP với khẩu độ thay đổi và màn hình cong bốn cạnh gần như không viền, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Apple.

Dù DCS không nêu đích danh iPhone 20, đây được xem là một trong những mục tiêu cạnh tranh tiềm năng. Apple được cho là sẽ đầu tư mạnh vào mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, đánh dấu cột mốc kể từ khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007.

Khó có thể kỳ vọng iPhone 20 sẽ tạo ra cuộc cách mạng tương tự thế hệ đầu tiên.

Tuy nhiên, với ý nghĩa đặc biệt của cột mốc này, Apple nhiều khả năng sẽ tìm cách tạo ra những thay đổi đáng kể về thiết kế và công nghệ.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu những thay đổi đó được các hãng Android nhanh chóng học theo, thị trường có thể chứng kiến một làn sóng sản phẩm mới mang những đặc điểm tương tự, bất kể chúng có thực sự hữu ích hay không.

Có thể tranh luận rằng Android từng đi trước ở một số công nghệ, nhưng Apple thường rất giỏi biến một tính năng hoặc thiết kế thành xu hướng phổ biến. Đó cũng là lý do nhiều smartphone ngày nay có ngoại hình gợi nhớ đến iPhone.

Thậm chí, ngay sau khi iPhone Duo được công bố, đã xuất hiện trường hợp sao chép hiệu ứng chuyển đổi màn hình khi mở máy. Trong hiệu ứng này, màn hình ngoài làm mờ và chuyển tiếp sang màn hình bên trong khi thiết bị được mở ra.

Những ví dụ như vậy cho thấy ảnh hưởng của Apple không chỉ nằm ở doanh số mà còn thể hiện qua cách các đối thủ định hình sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, học hỏi không đồng nghĩa với việc phải sao chép mọi quyết định của Apple. Một thiết kế có thể tạo ấn tượng mạnh trong sự kiện ra mắt nhưng chưa chắc đem lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Màn hình cong bốn cạnh: Đẹp mắt nhưng chưa chắc đáng tiền

Một trong những tin đồn đáng chú ý nhất về iPhone 20, hoặc có thể là iPhone 20 Pro Max, là khả năng Apple chuyển sang sử dụng màn hình cong ở cả bốn cạnh, thay vì màn hình phẳng như trên nhiều smartphone hiện nay.

Một concept iPhone 20. Ảnh: Apple Track

Nếu điều này trở thành sự thật, những nhà sản xuất Android đang nghiên cứu thiết kế tương tự có thể nhanh chóng đưa công nghệ này trở lại thị trường. Xu hướng đó có khả năng kéo dài sang năm 2028 và những năm tiếp theo.

Màn hình cong bốn cạnh có ưu điểm rõ ràng về mặt thẩm mỹ. Phần viền được làm cong giúp màn hình trông rộng hơn, tạo cảm giác gần như không có đường biên và mang đến vẻ ngoài cao cấp.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không hoàn toàn lý tưởng. Hiện tượng chạm nhầm ở mép màn hình vẫn có thể xảy ra dù nhà sản xuất đã tối ưu phần mềm.

Đây là vấn đề gây khó chịu khi cầm điện thoại, đặc biệt trong lúc chơi game hoặc thao tác bằng một tay.

Việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình cũng trở nên phức tạp hơn. Miếng dán có thể không bám hoàn toàn vào bề mặt cong, nhất là tại các góc, khiến người dùng khó bảo vệ thiết bị một cách hiệu quả.

Một lý do khiến Apple có thể cân nhắc thiết kế này là khả năng tạo ra hiệu ứng thị giác, khiến màn hình trông lớn hơn và phần viền gần như biến mất. Đây là mục tiêu mà ngành smartphone theo đuổi trong nhiều năm.

Dẫu vậy, viền màn hình trên những mẫu điện thoại hiện đại đã đủ mỏng để mang lại trải nghiệm hiển thị tốt. Người dùng cũng có khả năng nhanh chóng thích nghi với thiết kế mới hoặc cũ.

Chẳng hạn, khi chuyển từ một smartphone hiện đại sang chiếc Pixel 3a với phần viền dày hơn, sự khác biệt ban đầu có thể rất rõ ràng, nhưng cảm giác khó chịu thường giảm đi sau một thời gian sử dụng.

Vì vậy, việc chạy theo màn hình cong bốn cạnh chỉ để tạo vẻ ngoài nổi bật có thể không phải hướng đi cần thiết đối với các hãng Android.

Camera khẩu độ thay đổi: Thông số ấn tượng nhưng lợi ích còn hạn chế

Công nghệ thứ hai được DCS nhắc đến là camera có khẩu độ thay đổi, dự kiến nếu xuất hiện sẽ chủ yếu dành cho các mẫu smartphone cao cấp.

Trên máy ảnh truyền thống, khẩu độ quyết định lượng ánh sáng đi vào cảm biến và góp phần kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Khi chụp chân dung, người dùng có thể muốn hậu cảnh mờ để làm nổi bật chủ thể. Ngược lại, khi chụp phong cảnh, việc giữ nhiều chi tiết trong vùng lấy nét thường quan trọng hơn.

Khả năng thay đổi khẩu độ vì thế mang lại sự linh hoạt nhất định. Tuy nhiên, smartphone có những giới hạn vật lý khác biệt so với máy ảnh chuyên dụng.

Ngay cả cảm biến điện thoại có kích thước 1 inch cũng nhỏ hơn đáng kể so với cảm biến APS-C, chưa nói đến cảm biến full-frame trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Do đó, smartphone thường có độ sâu trường ảnh lớn, giúp nhiều khu vực trong khung hình duy trì độ nét tương đối tốt.

Trong khi đó, hiệu ứng xóa phông khi chụp chân dung đã có thể được mô phỏng khá thuyết phục bằng nhiếp ảnh điện toán.

Nhờ thuật toán xử lý hình ảnh, điện thoại có thể tách chủ thể khỏi hậu cảnh mà không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu độ vật lý.

Đáng chú ý, khép khẩu còn làm giảm lượng ánh sáng đến cảm biến. Trong điều kiện thiếu sáng, điện thoại có thể phải sử dụng tốc độ màn trập chậm hơn hoặc tăng ISO, qua đó làm tăng nguy cơ ảnh bị nhòe hoặc nhiễu hạt.

Tất nhiên, khẩu độ thay đổi vẫn hữu ích trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn khi chụp dưới ánh nắng mạnh hoặc muốn giữ chủ thể ở khoảng cách gần được rõ nét hơn.

Tuy nhiên, xét trên nhu cầu sử dụng phổ biến, công nghệ này có thể không mang lại bước tiến lớn như những gì thông số kỹ thuật gợi ý.

Do vậy, thay vì tập trung quá nhiều vào khẩu độ thay đổi, các hãng smartphone nên ưu tiên cảm biến lớn hơn và hệ thống camera tele tốt hơn. Đây là những nâng cấp có khả năng tạo ra khác biệt rõ rệt hơn trong chất lượng ảnh chụp thực tế.

Câu chuyện iPhone 20 cho thấy sức ảnh hưởng của Apple có thể lan rộng ngay cả trước khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Những tin đồn về thiết kế và công nghệ mới đôi khi đã đủ để thúc đẩy các đối thủ xem xét lại kế hoạch phát triển sản phẩm.

Một tính năng mới chỉ có ý nghĩa khi giải quyết được nhu cầu thực tế, cải thiện trải nghiệm hoặc tạo ra giá trị đủ lớn để thuyết phục khách hàng.

Thay vì chạy theo những thiết kế gây chú ý, các hãng Android có thể tạo lợi thế bằng camera tốt hơn, thời lượng pin dài hơn, màn hình dễ sử dụng, độ bền cao và phần mềm được tối ưu tốt hơn.