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Thôn Thiện Nộ: Sức bật từ ý Đảng, lòng dân

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hiện thực hóa những chủ trương xây dựng nông thôn mới thành việc làm cụ thể, tạo diện mạo khang trang và nâng cao chất lượng cuộc sống.

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