Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện nhưng giá nhiều mặt hàng thiết yếu và chi phí sinh hoạt cùng tăng khiến không ít gia đình vẫn gặp khó trong cân đối chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Sáng 24/9, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị và triển khai một số nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 trong thời gian tới.
Mức lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm đang được nhiều ngân hàng áp dụng với các khoản tiền gửi chỉ vài trăm triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.
Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 7 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động từ ngày 20/8/2026 (phiên họp thường kỳ thứ 6) đến nay; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.