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Hà Tĩnh rà soát công chức, viên chức diện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí

Quang Linh
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(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên tại cùng một cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 8591/UBND-NC2 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và UBND các xã, phường rà soát đội ngũ lãnh đạo, quản lý; đồng thời xác định các vị trí công tác thuộc diện phải định kỳ luân chuyển, điều động, chuyển đổi để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Việc rà soát được thực hiện trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, được sửa đổi, bổ sung năm 2025; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 184/2026/NĐ-CP ngày 25/5/2026.

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Đối với UBND các xã, phường, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đối với các vị trí thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, UBND tỉnh yêu cầu tập trung rà soát đội ngũ trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp là người giữ chức vụ cấp trưởng liên tục từ 8 năm trở lên tại cùng một cơ quan, đơn vị.

Kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện phải được các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Cùng với rà soát đội ngũ lãnh đạo, quản lý, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phải rà soát việc bố trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nội dung tập trung xác định các vị trí thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi; số người đang đảm nhiệm, thời gian giữ vị trí và thời điểm phải thực hiện chuyển đổi.

Từ kết quả này, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đồng thời gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/9/2026.

Đối với UBND các xã, phường, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đối với các vị trí thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi theo quy định pháp luật hiện hành. Việc thực hiện phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và thẩm quyền quản lý của từng đơn vị sau sắp xếp.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/9/2026.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm nghiêm túc triển khai các nội dung được giao.

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