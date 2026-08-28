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Hà Tĩnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính

Quang Linh
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(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm công vụ, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Văn bản số 7425/VPCP-NN ngày 28/7/2026 và Văn bản số 8820/BNV-CCHC ngày 12/8/2026 của Bộ Nội vụ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 8643/UBND-HCC yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan.

Việc chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, bảo đảm TTHC được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định, công khai, minh bạch; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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Các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết TTHC sẽ được xử lý nghiêm. Ảnh minh họa.

Rà soát, chấn chỉnh cán bộ trực quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Qua rà soát, các đơn vị phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch, công bằng trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân được tiếp cận và giải quyết TTHC bình đẳng, đúng quy định.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm

UBND tỉnh xác định nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, người đứng đầu phải tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách. Trường hợp để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây phiền hà, nhũng nhiễu; kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc không kịp thời phát hiện, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại những vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu xem xét điều chuyển, thay thế phù hợp.

Tăng cường kiểm tra tại các trung tâm hành chính công

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức, văn hóa công vụ và trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết TTHC hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ phải được xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đồng thời phải tăng cường tự kiểm tra, theo dõi và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác phát sinh nhiều phản ánh để kịp thời có giải pháp chấn chỉnh.

Đặc biệt, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thực thi công vụ phải được thực hiện nghiêm, nhất là những phản ánh liên quan đến quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, trong đó chú trọng các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như quy định về TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ và áp dụng đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và quy trình thực hiện TTHC về đất đai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC về đất đai tại các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; đồng thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoặc xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong giải quyết TTHC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

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