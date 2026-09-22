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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các hạ nghị sỹ Hoa Kỳ

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Ngày 21/9, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ do Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện cùng một số Hạ nghị sỹ khác của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 21/9, tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ do Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, Thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hạ nghị sỹ Gregory Meeks và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sỹ.

Hạ nghị sỹ Gregory Meeks đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò của hợp tác nghị viện; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa Quốc hội hai nước, qua đó đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trao đổi về hợp tác kinh tế-thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng-an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện cùng một số Hạ nghị sỹ khác của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hạ nghị sỹ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện cùng một số Hạ nghị sỹ khác của Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hạ nghị sỹ Gregory Meeks nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương.

Hạ nghị sỹ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết, tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả.

Phía Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xử lý ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật, và đồng hành cùng Việt Nam triển khai Chiến dịch 500 ngày và đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ Việt Nam còn mất thông tin, mất tích trong chiến tranh.

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#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #hạ nghị sỹ Hoa Kỳ #hậu quả chiến tranh

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