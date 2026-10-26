Nghĩa tình Việt - Lào trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Từ đầu tháng 9/2026, 30 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Đội Quy tập) lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại tỉnh Bolikhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào). Cùng với nhiệm vụ tri ân, đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, công tác hợp tác quốc tế, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cũng được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026–2027 tại Lào.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay, Đội Quy tập luôn quán triệt phương châm “bám vào dân để hoàn thành nhiệm vụ”. Bên cạnh gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt thông tin về các phần mộ liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ còn triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ người dân, từng bước xây dựng mối quan hệ gắn bó với chính quyền và bà con địa phương. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, các anh xuống đồng hỗ trợ thu hoạch, tuốt lúa, vận chuyển lúa về nhà, nhất là giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn. Những việc làm giản dị ấy góp phần sẻ chia khó khăn với người dân, vun đắp tình cảm gần gũi giữa bộ đội Việt Nam và bà con nước bạn Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập Hà Tĩnh trao tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân Lào, góp phần sẻ chia khó khăn, thắt chặt tình cảm gắn bó với Nhân dân nước bạn.

Ông Nu Kham Lay (bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan) xúc động chia sẻ: “Tôi sống neo đơn, nay được các đồng chí bộ đội Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà nên rất xúc động. Bà con trong bản xem các đồng chí như người thân bởi các anh luôn gần gũi, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ khi người dân cần”.

Trong gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ mùa khô tại huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay, Đội Quy tập còn phối hợp với Trạm Y tế cụm bản tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân địa phương. Hoạt động hướng đến người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các vấn đề thường gặp. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập đến thăm hỏi, trao 10 suất quà gồm chăn ấm và nhu yếu phẩm tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

﻿ ﻿ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Hà Tĩnh phối hợp với Trạm Y tế cụm bản khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân bản Phôn Hôm, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Ông Chay Mo La Kha Súc - Trưởng bản Phôn Hôm cho biết: “Người dân trong bản còn nhiều khó khăn nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế. Vì vậy, được thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe có ý nghĩa thiết thực, giúp bà con nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe. Bà con luôn coi bộ đội Việt Nam như người thân trong gia đình. Chính quyền và Nhân dân bản Phôn Hôm sẽ tiếp tục vận động bà con cung cấp nhiều thông tin quý về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam để Đội Quy tập hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô tại Lào, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác hợp tác quốc tế, xác định đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo – chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị, địa phương của nước bạn Lào trong trao đổi thông tin, khảo sát địa bàn, xác minh nguồn tin về các phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào.

Các hoạt động dân vận, thiện nguyện được Đội Quy tập Hà Tĩnh triển khai song hành với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.

Trên thực địa, Đội Quy tập luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của nước bạn trong xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực có mộ liệt sĩ. Sự gắn bó, tin tưởng của người dân giúp Đội Quy tập thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận địa bàn, nắm bắt thông tin về nơi an táng liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập cho biết: “Công tác dân vận là cầu nối quan trọng, góp phần giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng. Nhờ sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân bản Phôn Hôm, chúng tôi có thêm nhiều thông tin giá trị, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Người dân bản Phôn Hôm chuẩn bị bữa ăn, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập Hà Tĩnh như người thân trong gia đình.

Theo thông tin từ Đội Quy tập, trong những tháng đầu thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027, đơn vị đã xác định được vị trí chôn cất 16 liệt sĩ thuộc D42, E176, BĐ678 hy sinh ngày 28/10/1979. Đến nay, Đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan. Hiện, đơn vị tiếp tục tìm kiếm tại bản Phôn Hôm, đồng thời phối hợp với các lực lượng và người dân địa phương xác minh, mở rộng nguồn tin về các phần mộ liệt sĩ.

Nhiều vị trí có hài cốt liệt sĩ được xác định từ nguồn tin do chính quyền và nhân dân Lào cung cấp, hỗ trợ Đội Quy tập trong quá trình tìm kiếm, quy tập.



Từ những việc làm thiết thực trên đất bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn vun đắp niềm tin, sự gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương. Mỗi phần việc, mỗi nguồn tin được tiếp nhận là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí, nghĩa đồng bào và sự sẻ chia vượt qua biên giới. Qua đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.