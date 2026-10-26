Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh: Tất cả đã sẵn sàng!

Các lực lượng tổng duyệt bài tập “Chạy theo xe tăng tiến công địch đổ bộ”.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh diễn ra từ ngày 27 đến 30/10 đạt kết quả tốt, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm an toàn. Các lực lượng tập trung hoàn thiện từng phần việc, sẵn sàng bước vào giờ G, nhất là các nội dung thực binh “Đánh địch đổ bộ đường biển” và “Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới”.

Tham gia hai nội dung thực binh này, ngoài lực lượng thuộc Bộ CHQS tỉnh còn có các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân khu 4 và lữ đoàn thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc. Mỗi thao trường có nhiều thành phần lực lượng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Các đơn vị vừa hoàn thiện công tác bảo đảm vật chất, vừa rà soát nhiệm vụ, củng cố khả năng phối hợp, giúp từng bộ phận nắm chắc chức trách, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo phương án.

Các chiến sĩ ở Trung đội 2, Đại đội 15, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) lau chùi súng diệt tăng, chuẩn bị ngày mai diễn tập.

Trước thềm diễn tập, hệ thống hầm hào, công sự tại các khu vực thực binh đã được xây dựng, thao trường được củng cố, công tác hậu cần cơ bản bảo đảm. Các đơn vị tiếp tục huấn luyện, hợp luyện các nội dung thực binh nhằm củng cố động tác, thống nhất phương pháp phối hợp, nâng cao khả năng hiệp đồng khi bước vào diễn tập. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thể hiện quyết tâm cao, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

Trung úy Nguyễn Trường Quý – Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 15, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết: “Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành các nội dung huấn luyện, bảo đảm thuần thục kỹ thuật, chiến thuật. Trung đội đã sẵn sàng tham gia thực binh "Đánh địch đổ bộ đường biển". Thao trường, vũ khí, đạn dược được chuẩn bị đầy đủ; cán bộ, chiến sĩ giữ vững tinh thần "chân đồng, vai sắt" của người lính pháo binh. Mỗi pháo thủ quyết tâm sử dụng thành thạo súng chống tăng SPG-9, cơ động chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt mục tiêu theo nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cuộc diễn tập".

Các nữ chiến sĩ dân quân địa phương tập luyện lượt cuối phương án phối hợp bảo vệ bầu trời quê hương.

Hòa trong khí thế chung, lực lượng vũ trang địa phương được lựa chọn cũng đã sẵn sàng bước vào diễn tập. Lực lượng dân quân tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật quy mô lớn nên công tác huấn luyện đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật, yếu lĩnh động tác và ý thức chấp hành kỷ luật. Với sự hướng dẫn sát sao của cán bộ quân sự, các chiến sĩ sao vuông đã nhanh chóng làm chủ vũ khí, nắm chắc kỹ thuật, thuần thục động tác. Đến nay, các xạ thủ súng máy 12,7mm tại các khẩu đội đã tự tin, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm đạt kết quả cao.

Đạn dược, khí tài đã được đưa đến từng khu vực diễn tập.

Càng gần giờ G, công tác kiểm tra càng được tăng cường. Các đơn vị rà soát quân số, phương tiện, vũ khí, trang bị, thông tin liên lạc và các điều kiện bảo đảm; đồng thời thống nhất nhiệm vụ, vị trí, thời gian và phương án phối hợp. Công tác chỉ huy, điều hành, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên bám sát thao trường, kiểm tra tổng thể, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, đôn đốc bộ đội tích cực hợp luyện, sẵn sàng thực hành diễn tập.

Thượng tá Phạm Vân Trường – Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 cho biết: “Chúng tôi đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị nên đến nay, từ con người, vũ khí, trang bị, văn kiện đến cơ sở vật chất, hậu cần đều cơ bản sẵn sàng. Bộ đội đã huấn luyện thành thục các nội dung thực binh được giao, khả năng phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn qua nhiều tháng nêu cao tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập". Hiện nay, chúng tôi tiếp tục động viên, đôn đốc CBCS hoàn tất những phần việc còn lại, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành tốt nội dung được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị”.

Lực lượng tham gia diễn tập thực binh "Đánh địch xâm nhập, bảo vệ biên giới" tham gia mô hình "Thao trường số - Chiến sĩ số" trong ngày cuối cùng huấn luyện.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh sẽ diễn ra tại nhiều địa bàn, với các nội dung trọng tâm: giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh; phối hợp đánh bại các tình huống địch tiến công từ đường biển, đường bộ, đường không và xâm nhập biên giới; hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, biển, đảo; tổ chức sơ tán, bảo vệ Nhân dân, giữ vững địa bàn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh cấp trên.

Hậu phương đến thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia diễn tập trên thao trường xã Vũ Quang trước ngày diễn tập.

Quán triệt nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, các lực lượng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai đồng bộ, chặt chẽ các mặt công tác, bảo đảm tiến độ. Đến nay, các địa phương, đơn vị và lực lượng tham gia đang tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh thăm, động viên, bắt tay những người lính trước ngày diễn tập.

Đại tá Hoàng Xuân Đông – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả chuẩn bị của các lực lượng. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai các phần việc theo kế hoạch, quyết tâm tổ chức cuộc diễn tập đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra”.