Nắm chắc nội dung, vận dụng sát thực tiễn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng 8/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 cho các thành viên khung diễn tập.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và thành viên khung diễn tập tham dự.
Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh, diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xây dựng và vận hành KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các thành viên khung diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp tiến hành; vận dụng sát thực tiễn địa phương, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình tập huấn phải làm rõ cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và sự phối hợp của các lực lượng; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, tránh hình thức.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, bổ sung nội dung còn thiếu, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Theo chương trình tập huấn, các thành viên khung diễn tập được bồi dưỡng nhiều nội dung quan trọng như: Một số phát triển về tác chiến tiến công của quân đội nước ngoài và dự báo địch tiến hành chiến tranh xâm lược; giới thiệu các trạng thái quốc phòng, thứ tự, nội dung, biện pháp chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và một số nội dung về diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; hoạt động của cấp ủy trong tác chiến phòng thủ thông qua quyết tâm tác chiến; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong KVPT tỉnh.
Giai đoạn 2021 - 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác quân sự, quốc phòng quý IV phải đồng thời hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm 2027.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Để trở thành người đầu tiên của Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Đình Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự đã trải qua chặng hành trình đầy nỗ lực.
Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4 biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027 phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thông qua diễn tập, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được nâng cao kiến thức quốc phòng - an ninh, năng lực chỉ huy, xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng.
Hơn 1 năm qua, Công an Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng cơ sở, giúp bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, là "lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang các xã Kỳ Xuân, Lộc Hà, Hương Khê (Hà Tĩnh) nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, năng lực chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng.
Chiều 14/8, các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã cùng tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân thôn Thạch Vĩnh và xã Toàn Lưu tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!