Nắm chắc nội dung, vận dụng sát thực tiễn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Sáng 8/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc tập huấn, bồi dưỡng lý luận diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 cho các thành viên khung diễn tập. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và thành viên khung diễn tập tham dự.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh, diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng trong xây dựng và vận hành KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các thành viên khung diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp tiến hành; vận dụng sát thực tiễn địa phương, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình tập huấn phải làm rõ cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự và sự phối hợp của các lực lượng; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, tránh hình thức.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, bổ sung nội dung còn thiếu, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Theo chương trình tập huấn, các thành viên khung diễn tập được bồi dưỡng nhiều nội dung quan trọng như: Một số phát triển về tác chiến tiến công của quân đội nước ngoài và dự báo địch tiến hành chiến tranh xâm lược; giới thiệu các trạng thái quốc phòng, thứ tự, nội dung, biện pháp chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và một số nội dung về diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; hoạt động của cấp ủy trong tác chiến phòng thủ thông qua quyết tâm tác chiến; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong KVPT tỉnh.