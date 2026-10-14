Hà Tĩnh quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, xúc động bia mộ ghi rõ thông tin

(Baohatinh.vn) - Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, cất bốc thêm 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, trong đó có một phần mộ còn bia ghi đầy đủ thông tin liệt sĩ.
Ngày 14/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.
Đặc biệt, trong đó có 1 liệt sĩ có bia mộ ghi rõ: liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”. Thông tin về liệt sĩ đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân.
Bên cạnh các hài cốt liệt sĩ, đội quy tập còn tìm thấy nhiều di vật kèm theo gồm: cúc áo bộ đội, lọ penicillin, đinh đóng 4 góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và các vật dụng cá nhân khác. Đây là những chứng tích khẳng định mộ liệt sĩ được đồng đội an táng chu đáo trong điều kiện chiến tranh ác liệt.
Trước đó, theo thông tin do các cựu chiến binh Hà Tĩnh, Quảng Trị cung cấp, tại khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có an táng 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678 hy sinh ngày 28/10/1979. Trên cơ sở đó, lực lượng quy tập đã phối hợp xác minh, đối chiếu với thông tin do người dân địa phương cung cấp để tổ chức tìm kiếm.
Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ dựa trên thông tin do các cựu chiến binh Việt Nam và nhân chứng tại Lào cung cấp.
Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ được khâm liệm, đưa về khu vực Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói và bảo quản theo đúng quy định.
Như vậy, đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào, trong đó có 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan và 1 hài cốt tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong.
Khu vực bản Phôn Hôm là nơi bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu ác liệt trong giai đoạn 1968-1972. Thông tin về các phần mộ do cựu chiến binh và người dân Lào cung cấp là cơ sở quan trọng để đơn vị tổ chức tìm kiếm, quy tập.
Sau khi quy tập, Đội Quy tập đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay, Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay, cấp ủy, chính quyền xã Phôn Xay Xạ Vàng, già làng, trưởng bản và nhân dân địa phương tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ trang trọng, theo phong tục của nước bạn Lào, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hiện nay, Đội Quy tập tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, bảo quản hài cốt và di vật, chuẩn bị đưa hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ. Riêng thông tin về liệt sĩ Quang Thọ đã được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân.
Thượng tá Trần Văn Sơn, Đội trưởng Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh
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