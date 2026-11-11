Nhóm tác giả Báo và PTTH Hà Tĩnh nhận Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết"

(Baohatinh.vn) - Với chuyên đề 4 kỳ: “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững”, nhóm tác giả Kiều Minh, Mai Thủy, Anh Thùy, Thiên Vỹ, Huy Tùng (Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh) vinh dự nhận giải Khuyến khích Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ VII.
Tối 11/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.
Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, trong mùa giải thứ XVII, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Ban Tổ chức giải đã nhận được 2.767 bài dự thi của 5 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước.
Kết quả, Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho 90 tác phẩm xuất sắc thuộc 5 loại hình báo chí, bao gồm: 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.
Trong số các tác phẩm đoạt giải, Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh vinh dự có chuyên đề 4 kỳ “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững” của nhóm tác giả: Lê Thị Kiều Minh, Trương Mai Thủy, Nguyễn Thị Anh Thùy, Nguyễn Văn Vỹ, Nguyễn Huy Tùng đạt giải Khuyến khích.
Tác phẩm chuyên đề 4 kỳ: “Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh để Hà Tĩnh phát triển bền vững” được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh điện tử, từ ngày 18 - 21/8/2024.
Nội dung chuyên đề phản ánh tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách của thiên tai, dịch bệnh, giai đoạn 2019 - 2024, Hà Tĩnh đã giành được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định vị thế trên bản đồ đất nước. Thành quả đó có dấu ấn đậm nét của MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 khi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu sự hoàn thành của công trình dãy nhà phục vụ học tập - Trường Tiểu học Hà Linh (Hà Tĩnh), tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các thế hệ học sinh nhà trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2026 và công trình, dự án lĩnh vực nông nghiệp.
Bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, các nhà khoa học, chuyên gia góp phần làm sáng rõ giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Tĩnh; đồng thời bổ sung luận cứ khoa học, gợi mở những hướng phát triển mới cho tỉnh.
Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Quy định số 228-QĐ/TW ngày 3/11/2026 của Ban Bí thư nêu rõ việc tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến phải bảo đảm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững chất lượng sinh hoạt, đồng thời đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin và bảo mật.
Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.
Từng chứng kiến quá trình hy sinh đến tận tay chôn cất các liệt sĩ chiến đấu trên đất bạn Lào, những ký ức của ông Lê Văn Hùng – cựu chiến binh thôn Hoa Thám (xã Cẩm Lạc) trở thành manh mối quan trọng để Đội Quy tập thuộc Bộ CHQS Hà Tĩnh xác định vị trí, đưa các anh trở về với đất mẹ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để nghe, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.
Từ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ tự chủ kinh tế đến xây dựng các diễn đàn bày tỏ tâm tư, bảo vệ quyền lợi chính đáng, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang góp phần tạo dựng môi trường bình đẳng, nơi chị em có cơ hội phát triển, được tôn trọng và khẳng định vai trò trong gia đình, xã hội.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 358/NQ-CP ngày 9/11/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
VKSND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng pháp luật.
Đoàn công tác Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường, củng cố QP-AN và đối ngoại.
Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Quang, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Việc khảo sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!