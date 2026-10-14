Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Thành ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh Sử Ngọc Anh.
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
1. Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
Đồng chí Sử Ngọc Anh, nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Sử Ngọc Anh.
2. Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.
Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước nội dung sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.
Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.
Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần nhất quán quan điểm giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác quản lý đảng viên sau sắp xếp.
Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đảng ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!