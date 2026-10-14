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Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung thảo luận, góp ý các dự án luật, nghị quyết

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(Baohatinh.vn) - Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

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