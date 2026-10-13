Sôi nổi diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" tại Hà Tĩnh

Sau gần 2 tuần triển khai, diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói” đã được các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh hưởng ứng sôi nổi. Tại xã Hương Sơn, trong không khí đối thoại cởi mở đã khuyến khích nhiều hội viên mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, đề xuất những vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Với nhiều chị em, đây là dịp để những trăn trở vốn ít có cơ hội nói ra, được trực tiếp gửi đến tổ chức hội và chính quyền địa phương.

Diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" tại thôn Bắc Phố (xã Hương Sơn) thu hút đông đảo chị em tham gia.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (thôn Bắc Phố, xã Hương Sơn) chia sẻ: “Diễn đàn rất ý nghĩa đối với tôi và các hội viên. Lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình dành riêng cho chị em, có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã về tận thôn để lắng nghe, nắm bắt ý kiến của mọi người.

Tôi tin, qua diễn đàn, các cấp, ngành sẽ hiểu hơn những tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi và từ đó có những chính sách, việc làm nhằm tạo động lực cho phụ nữ nông thôn phát triển”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (thôn Bắc Phố, xã Hương Sơn) mạnh dạn chia sẻ ý kiến của mình trước các đại biểu tại diễn đàn.

Một trong những vấn đề chị Hà đề cập là nguy cơ phụ nữ nông thôn trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Do hạn chế trong cập nhật thông tin và kỹ năng sử dụng các nền tảng số, một bộ phận chị em dễ bị đối tượng xấu dẫn dụ, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình.

Chị mong muốn các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ phụ nữ nông thôn, nhất là phụ nữ trung niên, nâng cao kỹ năng tiếp cận, sử dụng các nền tảng số an toàn, chủ động bảo vệ bản thân và có thêm cơ hội phát triển trong thời đại công nghệ.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công của diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" tại xã Hương Sơn, ngày 10/10 vừa qua.

Cùng với Hương Sơn, diễn đàn tại phường Thành Sen và các xã Hương Đô, Cẩm Hưng, Kim Hoa, Đức Đồng… cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên.

Đáng chú ý, ở nhiều địa phương, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia đối thoại, trao đổi và giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Sự hiện diện ấy góp phần tạo không khí dân chủ, giúp chị em tự tin hơn khi nêu ý kiến, kiến nghị.

Tại phường Thành Sen, diễn đàn hưởng ứng "Tháng nghe phụ nữ nói" nhận được sự quan tâm sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường.

Chị Nguyễn Thị Anh Chương - Chủ tịch Hội LHPN phường Thành Sen cho biết: “Không chỉ động viên, chỉ đạo sát sao, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường còn trực tiếp đến tận các chi hội để lắng nghe, trao đổi và giải đáp ngay những băn khoăn của hội viên. Sự đồng hành này giúp chị em rất phấn khởi, tự tin bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Đối với những ý kiến vượt thẩm quyền hoặc chưa thể trả lời ngay, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo cấp ủy, chính quyền làm cơ sở đề xuất các chính sách hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ trong thời gian tới”.

Để mở rộng cơ hội tiếp cận, Hội LHPN phường Thành Sen triển khai diễn đàn “Tháng nghe phụ nữ nói” tại 36/36 chi hội phụ nữ tổ dân phố trên toàn phường, chủ yếu vào các buổi tối, từ nay đến ngày 20/10.

Bên cạnh đối thoại trực tiếp, các cấp hội còn thu thập ý kiến qua tin nhắn trong các nhóm hội, phát phiếu lấy ý kiến tại cơ sở, tập hợp đề xuất, kiến nghị gửi đến các cấp có thẩm quyền. Ở những địa bàn khó khăn hoặc với các trường hợp yếu thế, cán bộ hội phối hợp cùng lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Sự đa dạng về cách thức triển khai giúp tiếng nói của phụ nữ được tiếp nhận từ nhiều hoàn cảnh, điều kiện khác nhau.

Đại diện lãnh đạo xã và Hội LHPN xã Kim Hoa đến thăm hỏi, động viên và nắm bắt ý kiến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh thông tin: “Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị hội cơ sở trong chủ động, sáng tạo triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói”. Các diễn đàn đã tập trung đúng những vấn đề sát sườn hiện nay đối với chị em như việc làm, sức khỏe, nuôi dạy con thời đại số; nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng sôi nổi của hội viên.

Hội LHPN tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại kiến nghị để hỗ trợ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, đồng thời duy trì việc lắng nghe thường xuyên, kịp thời đồng hành, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trò chuyện với các hội viên phụ nữ có gian hàng trưng bày tại ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2026, do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức.

Giá trị của hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói” được khẳng định khi những tâm tư, kiến nghị của hội viên được tiếp nhận, phản hồi và giải quyết bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, tổ chức hội phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, góp phần cải thiện đời sống phụ nữ.