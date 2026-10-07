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5 nữ doanh nhân Việt lọt top quyền lực nhất châu Á

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Danh sách phụ nữ quyền lực nhất khu vực tôn vinh các đại diện Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Bạch Điệp và Đặng Huỳnh Ức My.

Ngày 6/10, tạp chí Fortune công bố danh sách 100 Phụ nữ Quyền lực nhất châu Á năm 2026. Trong đó, Việt Nam có 5 đại diện, gồm Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên, CEO Viettel Global Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch FPT Digital Retail Nguyễn Bạch Điệp và Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My.

Danh sách năm nay ghi nhận số đại diện Việt Nam tăng so với các năm trước đó. Trong đó, bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Bạch Điệp lần đầu góp mặt, còn bà Mai Kiều Liên đã 3 năm liên tiếp được tôn vinh.

Năm nay, bà Liên ở vị trí 71, tăng hai bậc so với năm 2025 và 4 bậc so với lần đầu được vinh danh năm 2024. Fortune nhấn mạnh hành trình của bà từ kỹ sư đến một trong những CEO có thời gian điều hành lâu năm nhất Việt Nam, dẫn dắt Vinamilk qua quá trình cổ phần hóa, niêm yết và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Bà Phạm Thu Hương (phía trên bên trái), bà Mai Kiều Liên, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Bạch Điệp và bà Đặng Huỳnh Ức My. Ảnh: Fortune/Công ty cung cấp
Bà Phạm Thu Hương (phía trên bên trái), bà Mai Kiều Liên, bà Nguyễn Thị Hoa, bà Nguyễn Bạch Điệp và bà Đặng Huỳnh Ức My. Ảnh: Fortune/Công ty cung cấp

Bà Phạm Thu Hương lần đầu góp mặt, nhưng được xếp hạng 37 - cao nhất trong các đại diện từ Việt Nam. Bà hiện là Phó Chủ tịch Vingroup - công ty tư nhân lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đồng thời điều hành GSM - đơn vị vận hành hãng taxi và gọi xe Xanh SM. Bà Hương là vợ Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Bà Nguyễn Thị Hoa là CEO Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global). Bà đảm nhiệm chức vụ trên từ tháng 2/2025 và là phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này. Đây là năm thứ 2 liên tiếp bà góp mặt trong danh sách của Fortune, với vị trí 84.

Bà Nguyễn Bạch Điệp là Chủ tịch FPT Digital Retail. Bà gia nhập FPT - Tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam - từ năm 1994 và thành lập FPT Digital năm 2012. Đây là lần đầu tiên bà Điệp có mặt trong danh sách phụ nữ quyền lực nhất châu Á, với thứ hạng 90.

Bà Đặng Huỳnh Ức My hiện là Chủ tịch Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS). AgriS hiện là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, với doanh thu hàng năm hơn một tỷ USD. Fortune xếp bà ở vị trí 95, đánh giá bà đang thúc đẩy công ty mía đường lớn nhất Việt Nam chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn và thông minh.

Fortune chấm điểm các đại diện dựa trên quy mô và kết quả kinh doanh của các công ty họ điều hành, sự đột phá, tầm ảnh hưởng, sự nghiệp và tác động của họ với xã hội. Thứ hạng của các đại diện phản ánh cả sức ảnh hưởng hiện tại lẫn triển vọng tạo ảnh hưởng trong tương lai.

Năm nay, CEO DBS Group Tan Su Shan vẫn giữ vị trí số 1 trong danh sách. Trong khi đó, nhà sáng lập Lens Technology Zhou Qunfei ghi nhận đà tăng ấn tượng nhất, khi từ vị trí 25 năm ngoái lên thứ 3 năm nay. Gần 25% đại diện trong danh sách là các gương mặt mới, đến từ 14 nền kinh tế trong khu vực.

Công nghệ đóng góp nhiều đại diện nhất, với 16 phụ nữ. Theo sau là ngân hàng. Các gương mặt trong danh sách được đánh giá đã định hình các ngành công nghiệp, các công ty và thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới.

Theo Fortune

vnexpress.net
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#doanh nhân Việt Nam #quyền lực châu Á #Vingroup #Vinamilk #FPT

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