Phụ nữ chủ động học nghề trên không gian số

Không có nhiều thời gian tham gia các lớp học trực tiếp vì bận chăm sóc hai con nhỏ, chị Nguyễn Thị Huyền (xã Cẩm Xuyên) chọn học cắm hoa qua những video hướng dẫn trên mạng. Trước đây, mỗi khi mua hoa về, chị thường chỉ cắm vào bình theo cách đơn giản. Từ khi tự học, chị chú ý hơn đến cách phối màu, lựa chọn dáng bình và sắp xếp từng cành hoa. Những lúc rảnh, chị lại mở video, thực hành tại nhà và điều chỉnh theo hướng dẫn.

Chị Nguyễn Thị Huyền (xã Cẩm Xuyên) học cắm hoa qua những video hướng dẫn trên mạng.

Chị Huyền chia sẻ: “Học trực tuyến giúp tôi chủ động về thời gian, lúc nào rảnh thì tranh thủ học và thực hành. Những thao tác chưa làm được, tôi có thể xem lại video, tự thử nhiều lần rồi chụp ảnh gửi giáo viên góp ý. Điều khiến tôi vui nhất là tự tay cắm được những bình hoa đẹp mà không tốn kém chi phí, đồng thời có thể chăm sóc tốt cho con cái”.

Cũng tận dụng thời gian ở nhà để học hỏi, chị Đinh Thị Hưng (xã Cẩm Bình) tìm hiểu cách làm bánh kem, bánh bao và các công thức nấu ăn trên YouTube, TikTok, Facebook. Qua từng video, chị làm quen với nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và các công đoạn tạo nên một món bánh hoàn chỉnh. Sau mỗi lần thực hành, chị quan sát thành phẩm, tìm điểm chưa đạt để điều chỉnh ở lần sau.

Chị Đinh Thị Hưng (xã Cẩm Bình) tìm hiểu cách làm bánh qua các video hướng dẫn và tự thực hành tại nhà.

Chị Hưng cho biết: “Tôi thường tìm các video hướng dẫn làm bánh kem trên mạng để học hỏi. Có những video chỉ dẫn khá cụ thể từ cách chuẩn bị nguyên liệu, định lượng đến từng bước trộn bột, đánh kem và trang trí bánh. Tôi thường ghi lại công thức, mua nguyên liệu theo hướng dẫn rồi tự làm tại nhà. Nếu chưa thành công, tôi xem lại video để tìm nguyên nhân và thử lại. Hiện tôi chủ yếu làm bánh cho gia đình, nhưng cũng mong muốn học thêm nhiều mẫu bánh mới, nâng cao tay nghề để sau này có thể mở một tiệm bánh nhỏ”.

Không chỉ giúp phụ nữ làm phong phú đời sống gia đình, những kỹ năng học được trên nền tảng số còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế khi được vận dụng đúng hướng. Nền tảng số giúp người làm nghề thủ công chủ động từ khâu học hỏi, sáng tạo đến tiếp thị, đưa sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng.

﻿ Việc chủ động tìm kiếm, chọn lọc thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt trên các nền tảng số, đang giúp nhiều phụ nữ tiếp cận kiến thức mới, học hỏi kỹ năng và vận dụng vào hoạt động kinh doanh.



Chị Nguyễn Thị Mai Trâm - chủ cửa hàng “Hoa khô Hà Tĩnh” chia sẻ: “Tôi thường tham khảo hình ảnh, video trên mạng để tìm ý tưởng phối màu, sắp xếp hoa và lựa chọn phụ kiện. Từ những gợi ý đó, tôi tự thiết kế mẫu, làm thủ công từng công đoạn để tạo nét riêng cho sản phẩm. Sau khi hoàn thiện, tôi chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để giới thiệu mẫu mới và khách hàng có thể liên hệ đặt mua trực tiếp. Hiện mỗi ngày, cửa hàng có khoảng 10 - 20 khách mua hoa; vào dịp lễ, lượng khách tăng khoảng 30% so với ngày thường”.

Nhiều hội nhóm trên Facebook trở thành nơi chị em chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng mới. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “học nghề”, người dùng có thể tiếp cận các nội dung hướng dẫn cắm hoa, làm bánh, trang trí nhà cửa, chế tác đồ thủ công… được đăng tải dưới dạng hình ảnh, video và bài viết. Tại đây, các thành viên trao đổi kỹ thuật, chia sẻ thành phẩm và góp ý cho nhau trong quá trình thực hành.

﻿ ﻿ Các mẫu hoa khô do chị Trâm thiết kế, làm thủ công được giới thiệu trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng.

Chị Nguyễn Hồng Hoa - giáo viên dạy cắm hoa online (Nghệ An) cho hay: “Mỗi khi đăng video hướng dẫn hoặc giới thiệu các khóa đào tạo, tôi nhận được nhiều lượt tương tác, trong đó có nhiều câu hỏi của người muốn học. Trong quá trình thực hành, học viên gửi hình ảnh, video sản phẩm để tôi góp ý, hướng dẫn điều chỉnh kỹ thuật. Hình thức này giúp người ở xa tiếp cận kiến thức chuyên môn mà không cần đến lớp trực tiếp. Tuy nhiên, giáo viên không thể cầm tay chỉ việc nên người học phải kiên trì thực hành, chủ động sửa lỗi để hoàn thiện kỹ năng”.

Nền tảng số giúp người học chủ động về thời gian, xem lại hướng dẫn và tham khảo nhiều cách làm khác nhau. Tuy vậy, nguồn thông tin phong phú cũng đòi hỏi mỗi người biết chọn lọc nội dung, kiểm tra độ tin cậy của người hướng dẫn và tìm hiểu kỹ chương trình, chi phí trước khi đăng ký khóa học có thu phí. Với những kỹ năng cần thực hành, việc xem video chỉ là bước khởi đầu; người học vẫn phải tự làm, tiếp nhận góp ý và kiên trì điều chỉnh để nâng cao tay nghề.

Các nền tảng số mở thêm cơ hội để phụ nữ học hỏi kỹ năng mới, phát huy khả năng sáng tạo và phát triển kinh tế.

Ở Hà Tĩnh, việc nâng cao năng lực số cho phụ nữ được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở, gắn với nhu cầu học tập, lao động và phát triển kinh tế của hội viên. Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã tổ chức 233 lớp tập huấn chuyển đổi số cho hơn 16.300 lượt cán bộ, hội viên. Tại địa phương, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn tiếp tục được chú trọng nhằm giúp chị em tiếp cận công nghệ, biết khai thác thông tin phục vụ nhu cầu thực tế.

Bà Nguyễn Thị Trang - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cẩm Bình cho biết: “Chúng tôi khuyến khích hội viên chủ động học hỏi, khai thác các nền tảng số để nâng cao kiến thức, kỹ năng và phục vụ nhu cầu thực tế của gia đình. Bên cạnh hướng dẫn cách tiếp cận công nghệ, Hội cũng chú trọng giúp chị em biết chọn lọc thông tin, sử dụng các nền tảng an toàn và hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, hỗ trợ hội viên từng bước nâng cao năng lực số, chủ động hơn trong học tập, đời sống và phát triển kinh tế”.

Từ những kỹ năng nhỏ trong đời sống đến cơ hội phát triển công việc riêng, các nền tảng số đang giúp phụ nữ có thêm cách học hỏi và phát huy khả năng của mình. Khi biết chọn lọc kiến thức và kiên trì thực hành, mỗi người có thể biến điều mình yêu thích thành giá trị thiết thực cho gia đình, thậm chí mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp.