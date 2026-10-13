Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng ngàn tỷ

Lừa đảo doanh nghiệp Nhật Bản, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và Cục Đối ngoại (Bộ Công an) triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài. Bước đầu, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu danh tính, nguồn gốc dòng tiền.

Do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng. Việc sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp giao dịch tài sản mã hóa khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, một nhóm đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Đáng chú ý, ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mang tên DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết giao dịch, tẩu tán dòng tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam.

Chuyển tiền qua nhiều tài khoản, quy đổi sang tài sản mã hóa

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, các đối tượng chuyển đổi sang các loại tài sản mã hóa như USDT và ETH, sau đó chuyển lại cho nhóm tội phạm nước ngoài. Những người tham gia luân chuyển dòng tiền được hưởng lợi bất chính từ 1-2% giá trị mỗi giao dịch.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Đường dây này được xác định đã hoạt động trong thời gian dài. Đến khi bị phát hiện, một số đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng trung gian và tài sản mã hóa được cho là khiến dòng tiền qua nhiều khâu, gây khó khăn cho công tác xác minh nguồn gốc và xác định vai trò của từng đối tượng.

Khởi tố 7 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh (sinh năm 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (sinh năm 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (sinh năm 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (sinh năm 1994, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội), liên quan hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.