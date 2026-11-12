Những dự án giao thông kỳ vọng thay đổi diện mạo vùng hạ du sông Ngàn Phố

[QUIZ] Xã, phường nào có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất Hà Tĩnh? 11/11/2026 05:05 Hà Tĩnh có nhiều sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc địa phương, được thị trường ưa chuộng. Không chỉ nâng tầm giá trị nông sản, Chương trình OCOP còn tạo động lực phát triển sản xuất, thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc 10/11/2026 09:05 Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thượng Đức khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới 10/11/2026 08:58 Người dân xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang chung sức chỉnh trang khu dân cư, nâng chất các tiêu chí và phát triển kinh tế, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, giá dầu lao dốc 10/11/2026 08:01 Mỗi ounce vàng tăng gần 70 USD, nhờ đôla Mỹ yếu đi và giá dầu Brent giảm gần 6 USD một thùng.

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng 10/11/2026 07:48 Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Tài chính thị trường ngày 9/11: Người chăn nuôi lợn trước áp lực cung vượt cầu 09/11/2026 07:46 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá bất động sản tại Hà Tĩnh giảm, giao dịch trầm lắng 09/11/2026 05:15 Sau thời gian "tăng nóng", thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang “giảm nhiệt” khi giá đất nhiều khu vực giảm 15-20% nhưng giao dịch vẫn trầm lắng...

Hạ tầng sạc ô tô điện tại Hà Tĩnh từng bước mở rộng, đa dạng dịch vụ 08/11/2026 15:07 Từ mạng lưới sạc của các hãng xe đến những mô hình đầu tư nhượng quyền, trạm sạc độc lập, hạ tầng sạc ô tô điện tại Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng, đa dạng dịch vụ.

Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh 08/11/2026 14:38 BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh trên khu đất gần 3,85 ha, gồm các khối khám chữa bệnh cao 7 tầng cùng nhiều hạ tầng hiện đại.

Lợn hơi “rớt” giá, người chăn nuôi đối mặt với thua lỗ 08/11/2026 14:00 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện chỉ còn 44.000-46.000 đồng/kg, trong khi chi phí thức ăn, phòng dịch vẫn ở mức cao khiến nhiều trang trại, hộ chăn nuôi đối mặt với thua lỗ.

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm 08/11/2026 12:50 Đến nay, Hà Tĩnh có trên 500 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết Quế Lâm, với tổng đàn hơn 7.000 con lợn, trong đó có 380 con lợn nái; diện tích canh tác lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ đạt 500 ha...

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Đẩy nhanh tiến độ kê khai, cấp mã định danh cơ sở chăn nuôi 08/11/2026 05:30 Là một trong 3 địa phương thí điểm kê khai hoạt động chăn nuôi, cấp mã định danh cơ sở trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y, Hà Tĩnh đang tích cực rà soát, cập nhật, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ.

Tổ chức lại không gian, mở rộng dư địa phát triển đô thị Hà Tĩnh 08/11/2026 05:09 Ba vùng đô thị trung tâm cùng bốn trục phát triển đang được Hà Tĩnh định hướng hình thành cấu trúc không gian đô thị có tính liên kết. Mỗi vùng phát huy lợi thế, bổ trợ lẫn nhau nâng cao chất lượng đô thị.

Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt còn 5 bậc: Nhóm khách hàng nào hưởng lợi? 08/11/2026 05:05 Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được điều chỉnh xuống còn 5 bậc, đồng thời giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, giúp phần lớn gia đình ở Hà Tĩnh giảm chi phí tiền điện.

Kết nối nguồn lực tín dụng, trao cơ hội phát triển cho phụ nữ 07/11/2026 15:08 Những chương trình tín dụng ưu đãi của hệ thống ngân hàng đã giúp nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh có thêm động lực, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

3.259 hộ kinh doanh nộp hơn 30 tỷ đồng tiền thuế trong quý 3 07/11/2026 14:00 Quý 3/2026, 3.259 hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh đã nộp trên 30,2 tỷ đồng tiền thuế, tăng 18,8% so với quý 2. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong quản lý doanh thu, chống thất thu thuế

Cán bộ tài chính cấp xã được tập huấn nghiệp vụ kho bạc 07/11/2026 13:31 Cán bộ tài chính cấp xã ở Hà Tĩnh vừa được tập huấn về hệ thống TABMIS và hướng dẫn nghiệp vụ phân bổ, phê duyệt dự toán, điều hành ngân sách cuối năm 2026...

Trồng cây ăn quả kết hợp nuôi ong, anh nông dân ở Hương Đô thu lãi khá 07/11/2026 13:28 Từ vùng đồi Khe Mây, anh Nguyễn Văn Hòe (SN 1989), thôn Trung Đình, xã Hương Đô đã gây dựng mô hình trồng cam, bưởi kết hợp nuôi ong, tạo ra hai nguồn thu trên cùng diện tích sản xuất.

Giá xăng dầu hạ nhiệt, tiếp sức người dân và doanh nghiệp 07/11/2026 10:42 Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng dầu trong nước có xu hướng giảm, góp phần tiết giảm chi phí đi lại, sinh hoạt và giảm áp lực đầu vào cho doanh nghiệp. Tại Hà Tĩnh, diễn biến này tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á 06/11/2026 17:19 Tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên đón nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà tiếp tục được vinh danh trong Top 100 phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm thứ ba liên tiếp, trong khi Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát 06/11/2026 15:15 Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ ngày 1/11/2026. Điều chỉnh này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh tiết giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông 06/11/2026 14:05 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngô vụ đông, nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống, quyết tâm phủ kín diện tích như mục tiêu đã đề ra.

Kết nối chủ rừng với nguồn tài chính xanh thông qua mô hình chứng chỉ FSC 06/11/2026 12:23 Hội thảo về mô hình chứng chỉ FSC cho dịch vụ hệ sinh thái các-bon cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh, kết nối các chủ rừng với các tổ chức tài trợ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững.

Sở Tài chính “cầm tay chỉ việc” nghiệp vụ đăng ký kinh doanh 06/11/2026 10:58 Hơn 150 đại biểu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.