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Kinh tế

Những dự án giao thông kỳ vọng thay đổi diện mạo vùng hạ du sông Ngàn Phố

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông khu vực hạ du sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn thay đổi cảnh quan hai bên bờ sông.

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Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cứu hộ, cứu nạn khu vực Hương Sơn - Tứ Mỹ có tổng mức đầu tư gần 113 tỷ đồng, gồm 3 tuyến đường do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, trong đó tuyến 2 và tuyến 3 chạy dọc sông Ngàn Phố. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Dũng Lợi, Công ty TNHH Sơn Nguyệt, Công ty TNHH Xây dựng Vận tải và Thương mại Tổng hợp 69 và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm sản Tiến Đạt. Trong ảnh: Tuyến số 2 đi qua địa bàn xã Hương Sơn.
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Trong đó, tuyến số 2 (đi qua xã Hương Sơn) và tuyến số 3 (đi qua xã Tứ Mỹ) đang được các đơn vị tập trung triển khai thi công, từng bước hình thành diện mạo mới cho hệ thống giao thông khu vực ven sông Ngàn Phố. Tuyến số 2 có chiều dài 788m, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản được triển khai trên phần lớn chiều dài tuyến.
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Trên công trường tuyến số 2, nhà thầu đang triển khai đồng thời các hạng mục cầu, đường và hệ thống thoát nước. Tại vị trí cầu Km0+732,20, đơn vị thi công đã hoàn thành 4/10 cọc khoan nhồi, đúc 4/8 dầm cầu và đang tiếp tục thi công các cọc khoan nhồi còn lại.
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“Hiện nay, đơn vị bố trí 14 nhân công, 2 máy đào và 2 dàn khoan trên công trường, tập trung thi công cọc khoan nhồi và dầm cầu. Thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai đồng loạt các mũi thi công. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình”, ông Trần Thế Anh – Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Dũng Lợi cho hay.
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Nhà thầu cũng đã đúc 240 cấu kiện bê tông cốt thép phục vụ thi công hệ thống mương thoát nước cho tuyến số 2.
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Đối với phần đường, công tác bóc phong hóa nền đường, phá dỡ mặt bằng đã được thực hiện trên chiều dài khoảng 690/788m.
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Bên cạnh khối lượng công việc đã thực hiện, quá trình triển khai tại tuyến số 2 mặt bằng bàn giao một số vị trí còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường điện chưa được di dời, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng loạt.
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Còn tại tuyến số 3 đi qua địa bàn xã Tứ Mỹ với chiều dài khoảng 2,14km, công tác giải phóng mặt bằng đang được tiếp tục triển khai. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao khoảng 1,1/2,14km, đạt 51,4% ở cả hai phía tuyến. Đối với hệ thống thoát nước, đã bàn giao mặt bằng 9/21 cống ngang và khoảng 978,4/2.936,3m mương dọc.
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Khối lượng thi công tại tuyến này cũng đang được triển khai ở nhiều hạng mục. Đơn vị thi công đã nâng cao thành mương hiện hữu trên chiều dài 477/742m, đồng thời tiếp tục thi công các đoạn còn lại.
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Những đoạn đã được bàn giao mặt bằng đang được chuẩn bị điều kiện thi công các bước tiếp theo; trong đó, khoảng 1,1km đã có mặt bằng, chờ thời tiết thuận lợi để triển khai thảm bê tông nhựa.
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Để bảo đảm tiến độ, việc tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn nhân lực là những yêu cầu đặt ra đối với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các nhà thầu.
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Theo đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, đơn vị đang tăng cường giám sát, đôn đốc tiến độ thi công trên công trường. Đối với những vị trí đã được bàn giao mặt bằng, nhà thầu sẽ chủ động huy động máy móc, nhân lực để triển khai các mũi thi công. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh công tác GPMB để tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ. Cùng với yêu cầu về tiến độ, chủ đầu tư cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện phương châm thi công đến đâu, vệ sinh công trường gọn đến đó, bảo đảm an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
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Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Hương Sơn - Tứ Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân; đồng thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đây cũng là cơ sở để khai thác tốt hơn lợi thế cảnh quan ven sông, tạo diện mạo khang trang cho khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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