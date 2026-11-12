Những dự án giao thông kỳ vọng thay đổi diện mạo vùng hạ du sông Ngàn Phố

(Baohatinh.vn) - Các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông khu vực hạ du sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn thay đổi cảnh quan hai bên bờ sông.
Trên công trường tuyến số 2, nhà thầu đang triển khai đồng thời các hạng mục cầu, đường và hệ thống thoát nước. Tại vị trí cầu Km0+732,20, đơn vị thi công đã hoàn thành 4/10 cọc khoan nhồi, đúc 4/8 dầm cầu và đang tiếp tục thi công các cọc khoan nhồi còn lại.
Nhà thầu cũng đã đúc 240 cấu kiện bê tông cốt thép phục vụ thi công hệ thống mương thoát nước cho tuyến số 2.
Đối với phần đường, công tác bóc phong hóa nền đường, phá dỡ mặt bằng đã được thực hiện trên chiều dài khoảng 690/788m.
Bên cạnh khối lượng công việc đã thực hiện, quá trình triển khai tại tuyến số 2 mặt bằng bàn giao một số vị trí còn vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường điện chưa được di dời, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng loạt.
Khối lượng thi công tại tuyến này cũng đang được triển khai ở nhiều hạng mục. Đơn vị thi công đã nâng cao thành mương hiện hữu trên chiều dài 477/742m, đồng thời tiếp tục thi công các đoạn còn lại.
Để bảo đảm tiến độ, việc tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn nhân lực là những yêu cầu đặt ra đối với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các nhà thầu.
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