Hà Tĩnh: Phê duyệt dự án 550 tỷ đồng khôi phục, nâng cấp đê biển Hội Thống

Dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống nhằm ngăn nước biển dâng do bão, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành vừa ký ban hành Quyết định số 2681/QĐ-UBND phê duyệt Dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống (xã Đan Hải). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, sẽ khôi phục, nâng cấp 4.824,7m đê biển hiện có, bắt đầu từ K12+250 theo lý trình quản lý tuyến đê Hội Thống.

Thân đê được mở rộng về phía đồng, mái và chân đê được gia cố, sửa chữa theo từng đoạn; đường trên đỉnh đê có nền rộng 9m, mặt đường bằng bê tông nhựa và được kết nối với đường tỉnh, đường dân sinh hiện hữu.

Cùng với tuyến đê hiện có, dự án xây dựng 1.500m đê ngầm giảm sóng, gồm 3 đoạn, mỗi đoạn dài 500m, bố trí song song với bờ và cách bờ 260m. Trên tuyến đê cũng sẽ xây dựng các cống Xuân Trường 1, Xuân Trường 2 và cống dẫn nước vào trung tâm thực hành nuôi trồng thủy sản.

Dự án nhằm ngăn nước biển dâng do bão, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Đường trên đỉnh đê phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã ven biển và công tác ứng cứu trong mùa mưa bão; góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường, tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển du lịch, dịch vụ ở khu vực phía Bắc của tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030.