Hơn 337 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Dự án nâng cấp tuyến kè biển Cẩm Nhượng dài 2.255 m, bắt đầu từ vị trí tiếp giáp khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc – Long – Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm.

Theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, dự án nâng cấp tuyến kè biển dài 2.255 m, bắt đầu từ vị trí tiếp giáp khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc – Long – Nhượng, thuộc xã Thiên Cầm.

Việc đầu tư công trình nhằm tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; hạn chế xói lở, giảm nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Dự án hướng đến xây dựng không gian cảnh quan ven biển đồng bộ, hiện đại, cải thiện môi trường, tạo điều kiện phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ. Qua đó, góp phần từng bước đưa Khu du lịch biển Thiên Cầm trở thành điểm đến trọng điểm của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Về quy mô xây dựng, dự án tập trung nâng cấp, gia cố đỉnh kè, mái kè và chân kè theo từng đoạn. Trên đỉnh kè sẽ xây dựng tuyến đường giao thông có mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5 m; đồng bộ các hạng mục vỉa hè, bồn cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và an toàn giao thông. Các tuyến đường ngang được vuốt nối với đường chính, bảo đảm êm thuận, hài hòa với hạ tầng hiện trạng. Đối với khu vực 400 m đầu tuyến, bãi cát hiện trạng trong phạm vi thi công sẽ được hoàn trả sau khi hoàn thành công trình.

Tổng mức đầu tư dự án là 337.641.914.000 đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026–2030. Trong cơ cấu vốn, chi phí xây dựng chiếm hơn 284,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 1 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại dành cho công tác quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và dự phòng.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 10,2 ha, chủ yếu nằm trong phạm vi tuyến kè hiện trạng và đất công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh được giao làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong năm 2026–2027. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Thiên Cầm và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình; quản lý chặt chẽ nguồn vốn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.