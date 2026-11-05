Hà Tĩnh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Biểu tượng Chiến thắng

(Baohatinh.vn) - Công trình Biểu tượng Chiến thắng tỉnh Hà Tĩnh dự kiến được xây dựng trong khuôn viên công viên hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen), với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc để lựa chọn thiết kế công trình.
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 4/11/2026 phê duyệt quy chế, nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch và kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Biểu tượng Chiến thắng tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, công trình được xây dựng trong khuôn viên công viên hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen. Cuộc thi tuyển được tổ chức theo hình thức hạn chế, với ít nhất 3 tổ chức tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế xây dựng được mời tham gia. Qua một vòng thi tuyển, Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, lựa chọn và xếp hạng các phương án, trình cấp có thẩm quyền quyết định, trao giải thưởng.
Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì 50 triệu đồng và 1 giải ba 30 triệu đồng.
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi trước 17 giờ 30 phút ngày 11/12/2026 (trong giờ hành chính của ngày làm việc), tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, số 143 đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen.
Trước đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 70 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 1,75 ha, từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình được định hướng trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị và góp phần phát triển du lịch văn hóa - lịch sử. Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, hoàn thành trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027).
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