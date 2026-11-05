Hà Tĩnh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Biểu tượng Chiến thắng

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 4/11/2026 phê duyệt quy chế, nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch và kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Biểu tượng Chiến thắng tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn cảnh công viên hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen) – địa điểm dự kiến xây dựng công trình Biểu tượng Chiến thắng tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, công trình được xây dựng trong khuôn viên công viên hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen. Cuộc thi tuyển được tổ chức theo hình thức hạn chế, với ít nhất 3 tổ chức tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế xây dựng được mời tham gia. Qua một vòng thi tuyển, Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, lựa chọn và xếp hạng các phương án, trình cấp có thẩm quyền quyết định, trao giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì 50 triệu đồng và 1 giải ba 30 triệu đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi trước 17 giờ 30 phút ngày 11/12/2026 (trong giờ hành chính của ngày làm việc), tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, số 143 đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen.