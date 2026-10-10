Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Đồng hành cùng các dự án công nghiệp

Giai đoạn 2011-2014, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Công ty Viết Hải) cung ứng cọc gia cố nền móng cho dự án Formosa Hà Tĩnh. Việc doanh nghiệp (DN) địa phương tiên phong đầu tư nhà máy sản xuất VLXD công nghệ cao để tham gia chuỗi cung ứng của DN FDI cho thấy năng lực thích ứng thị trường và tầm nhìn chiến lược của doanh nhân Trần Văn Viết (SN 1967).

Ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.

Được thành lập năm 2000 với lĩnh vực kinh doanh VLXD, nhưng phải đến năm 2011, Công ty Viết Hải mới chính thức bước sang lĩnh vực sản xuất VLXD với sự ra đời của Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải tại xã Thạch Việt (nay là xã Việt Xuyên). Với ông Trần Văn Viết, đây không đơn thuần là quyết định mở rộng ngành nghề, mà là bước chuyển mang tính chiến lược: từ mô hình “làm dịch vụ” sang tư duy “làm công nghiệp”, từ kinh doanh thương mại sang chủ động tạo ra sản phẩm và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị. Chính bước đi này đã tạo nền tảng để Công ty Viết Hải nâng tầm năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, khẳng định vị thế của DN địa phương với dự án quy mô lớn.

Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải tại xã Việt Xuyên.

“Trước đây, nhà thầu phải mua vật liệu từ các tỉnh, thành khác, vừa tốn chi phí vừa mất thời gian. Dự báo nhu cầu tăng mạnh khi Hà Tĩnh đón “sóng đầu tư” vào công nghiệp, hạ tầng, chúng tôi quyết định sản xuất VLXD công nghệ cao ngay tại địa phương để chủ động nguồn cung, đồng hành cùng các dự án và tạo lợi thế cho chính mình. Đó cũng là nền tảng để chuỗi nhà máy của Công ty Viết Hải lần lượt ra đời” - ông Trần Văn Viết, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Viết Hải nhớ lại.

﻿ Công ty Viết Hải cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án công nghiệp trên địa bàn.

Từ Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải, Công ty Viết Hải mở rộng, hình thành 8 nhà máy sản xuất VLXD công nghệ cao như: Tâm Viết Hải, Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân… Đằng sau mỗi nhà máy là lựa chọn nhất quán của người đứng đầu: lấy công nghệ, ứng dụng số làm nền tảng. Bởi vậy, ngay từ khi tự động hóa, số hóa còn là những khái niệm mới với nhiều DN, ông Trần Văn Viết đã dành thời gian khảo sát nhiều quốc gia, tìm hiểu công nghệ, phương thức tổ chức sản xuất tiên tiến từ các nước G7, Hàn Quốc. Với ông Trần Văn Viết, đầu tư công nghệ không phải câu chuyện “một lần” mà là hành trình liên tục. Sau nhiều năm vận hành, Nhà máy bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Viết Hải và Tâm Viết Hải được thay mới toàn bộ dây chuyền với chi phí hơn 200 tỷ đồng; nhà máy Nghi Xuân và Kỳ Anh dù mới hoạt động 3 năm cũng được nâng cấp đầu tư hơn 500 tỷ đồng… Đến nay, công nghệ robot, tự động hóa, lập trình đã được ứng dụng tại 100% nhà máy, giúp nâng cao năng suất, tạo sản phẩm có độ chính xác cao.

Theo ông Bùi Đình Ước - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thành Huy, thi công những công trình lớn tại Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ, đơn vị sử dụng VLXD của Công ty Viết Hải. Việc hình thành chuỗi nhà máy ngay tại địa phương giúp nhà thầu chủ động nguồn vật liệu, giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Công ty Viết Hải tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh trao biểu tượng tôn vinh, tặng hoa chúc mừng doanh nhân tiêu biểu Trần Văn Viết.

﻿Ảnh: Đình Nhất.

Nhờ tư duy “đi trước, đón đầu”, doanh nhân Trần Văn Viết đã đưa Công ty Viết Hải từng bước trở thành một “mắt xích” trong chuỗi cung ứng công nghiệp của Hà Tĩnh. Từ cọc gia cố nền móng, bê tông thương phẩm, ống cống…, sản phẩm Công ty Viết Hải đã phục vụ xây dựng các nhà máy nhiệt điện, VinFast Hà Tĩnh, cao tốc Bắc - Nam... Hệ thống nhà máy của công ty góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, giúp địa phương nâng cao năng lực đáp ứng khi các tập đoàn lớn vào đầu tư.

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy sản xuất xanh

Xác định phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải là xu hướng tất yếu, doanh nhân Trần Văn Viết luôn trăn trở về việc làm thế nào để sản xuất những VLXD vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa thân thiện với môi trường. Biến quyết tâm thành hành động, năm 2018, Nhà máy gạch không nung, bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Trần Châu chính thức đi vào vận hành tại CCN Bắc Cẩm Xuyên với sản phẩm chủ lực là gạch, ngói không nung. Nhà máy sử dụng công nghệ tiêu chuẩn châu Âu và Hàn Quốc, hướng tới tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát sinh bụi, khí thải và giảm tác động môi trường. Nhà máy giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và khẳng định tinh thần đồng hành của Viết Hải với định hướng phát triển của tỉnh trong việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, từng bước giảm sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn.

﻿ ﻿ Nhà máy gạch không nung, bê tông thương phẩm và cấu kiện công nghệ cao Trần Châu tại CCN Bắc Cẩm Xuyên.

“Mỗi nhà máy ra đời đều có sự đồng hành của tỉnh. DN được các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tiếp cận đất đai, vốn tín dụng, khoa học, công nghệ…, tạo động lực mở rộng quy mô, lĩnh vực, đóng góp vào chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh” - ông Trần Văn Viết chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh chứng kiến biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải và Công ty TNHH TBM - Nhật Bản.

Tiếp nối ý tưởng sản xuất xanh, người đứng đầu Công ty Viết Hải đã có nhiều chuyến công tác tại Nhật Bản tìm hiểu, xây dựng chiến lược đầu tư mới. Đơn vị đang hợp tác với Công ty TNHH TBM (Nhật Bản) và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II nghiên cứu tận dụng CO2 thu hồi và xỉ thép để sản xuất canxi cacbonat tổng hợp - nguyên liệu dùng để sản xuất LIMEX (loại vật liệu có thể thay thế một phần nhựa và giấy). Nếu thành công, DN không chỉ có thêm sản phẩm mới mà còn giải quyết “bài toán” xử lý phụ phẩm công nghiệp, bảo vệ môi trường. Cùng đó, Công ty Viết Hải đang xúc tiến đầu tư nhà máy sản xuất vữa khô xây trát đóng bao. Sản phẩm hướng tới việc chuẩn hóa quá trình thi công, tính toán chính xác lượng vật liệu, giảm hao phí và thuận lợi cho khách hàng.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tham quan, làm việc tại Công ty Viết Hải.

Không chỉ phát triển sản xuất, doanh nhân Trần Văn Viết còn chủ trương số hóa quy trình quản trị, ứng dụng phần mềm quản lý và xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc minh bạch, chuyên nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng giúp công ty duy trì tăng trưởng bền vững, với doanh thu năm 2025 đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.800 lao động với thu nhập 15-20 triệu đồng/người/tháng. Xem người lao động là tài sản quý để phát triển bền vững, Công ty Viết Hải chú trọng chăm lo đời sống, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết. Nhờ vậy, Công ty Viết Hải luôn duy trì đội ngũ nhân sự ổn định giữa lúc nhiều doanh nghiệp đang loay hoay với “bài toán” biến động lao động.

Công ty Viết Hải lắp điện mặt trời áp mái, góp phần bảo vệ môi trường.

Hà Tĩnh đang tăng tốc thu hút đầu tư, mở rộng không gian công nghiệp và từng bước định hình nền sản xuất xanh, hiện đại, cộng đồng DN nói chung và Công ty Viết Hải nói riêng đang đứng trước cơ hội bứt phá. Tinh thần truyền lửa của người đứng đầu cùng những giá trị được vun đắp qua thời gian như văn hóa DN, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số… sẽ tiếp tục là “đòn bẩy” để Công ty Viết Hải tăng năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.