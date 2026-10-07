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Biến thách thức thành cơ hội, doanh nhân 9X đưa du khách về Hà Tĩnh

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Dù còn khá trẻ nhưng anh Nguyễn Trung Đức (SN 1990) - Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam được biết là một doanh nhân nổi bật trong mảng lữ hành tại Hà Tĩnh.

Sinh ra tại xã Hương Khê, năm 2012, anh Nguyễn Trung Đức tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và bắt đầu làm việc tại Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (Mitraco), sau đó là Tập đoàn Phú Tài Đức. Sau 8 năm, từ một nhân viên đến trợ lý Tổng Giám đốc Tập đoàn, anh có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, nhất là du lịch. Tháng 10/2020, chàng trai trẻ quyết định “ra riêng”, thành lập Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam (đóng tại phường Thành Sen), chuyên về hoạt động lữ hành nội địa và quốc tế.

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Anh Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam.

Anh Đức chia sẻ: “Học quản lý kinh tế nhưng tôi lại có niềm đam mê gắn bó với du lịch. Với mong muốn kết nối giới thiệu với du khách muôn phương khám phá vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa và con người quê hương Hà Tĩnh nên tôi quyết định thành lập công ty chuyên về lữ hành”.

Rẽ hướng khi đang có việc làm tốt ở một tập đoàn lớn, dù khá tự tin vào quyết định khởi nghiệp nhưng anh Nguyễn Trung Đức vẫn gặp không ít khó khăn. Sau nhiều chuẩn bị, công ty ra mắt đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Hàng loạt công ty du lịch đóng cửa, hoạt động lữ hành Hà Tĩnh nói riêng và cả nước, quốc tế gần như ngừng lại.

Trong bối cảnh đó, anh vẫn không chùng bước. Sau nhiều trăn trở, tìm tòi, Trung Đức nhìn thấy cơ hội ngay trong thời điểm ngặt nghèo nhất.

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Mở công ty du lịch trong bối cảnh dịch COVID -19 bùng phát nhưng bằng bản lĩnh và cách làm riêng, anh Nguyễn Trung Đức đã biến thách thức thành cơ hội.

“Giữa mùa dịch năm 2020, khi các đơn vị lữ hành đóng cửa, người dân e ngại không dám tham gia các hoạt động dịch chuyển, các cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng ế ẩm, ai cũng nghĩ hướng để thay đổi cục diện, duy trì hoạt động. Lúc đó, tôi nghĩ, người dân không phải không có nhu cầu mà làm sao đi du lịch phải an toàn. Tôi mất nhiều thời gian đi khảo sát các điểm đến trong tỉnh để nắm bắt tình hình. May mắn trong lúc ế ẩm đó, tôi đã thuận lợi trong việc xây dựng mạng lưới kết nối các điểm đến với những chương trình giảm giá sâu. Có được nguồn cung, tôi đi tìm nguồn cầu. Sau nhiều tháng bí bức vì dịch, khi đảm bảo điều kiện, rất nhiều người đã chọn cho mình một chuyến đi ngắn an toàn, giá cả hợp lý” - anh Đức kể.

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Từ năm 2023 tới nay, trung bình mỗi năm, công ty của anh Nguyễn Trung Đức đưa từ 5.000 - 7.000 lượt khách về tham quan, nghỉ dưỡng tại Hà Tĩnh.

Chỉ sau 6 tháng thành lập, dù vào thời điểm COVID-19, anh Đức đã xây dựng được thương hiệu công ty, được du khách trong và ngoài tỉnh biết đến. Đây là bước tiến mà nhiều công ty trong bối cảnh bình thường mất nhiều thời gian hơn mới làm được.

Điều đó cũng tạo đà để đến đầu năm 2022, hoạt động du lịch ổn định trở lại, Hello Trip Việt Nam có cơ hội bứt phá. Chỉ trong năm 2022, công ty đã kết nối, hỗ trợ gần 3.000 du khách đến Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế. Sau dịch bệnh được kiểm soát, du lịch trong nước hoạt động bình thường trở lại, trung bình Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam đưa khoảng 5.000 - 7.000 lượt du khách đến Hà Tĩnh mỗi năm. Đây là con số ấn tượng trong thu hút lượng khách về Hà Tĩnh của một đơn vị lữ hành nội tỉnh.

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Một đoàn khách ngoại tỉnh thông qua dịch vụ lữ hành của Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam tham quan, nghỉ dưỡng tại biển Thiên Cầm trong mùa hè 2026.

Tiếp nối thành công, anh Nguyễn Trung Đức dẫn dắt công ty đẩy mạnh các sản phẩm đa dạng để thu hút du khách. Trong đó, dòng sản phẩm du lịch MICE - tổ chức sự kiện, hội họp được xác định là điểm nhấn. Có thời điểm như năm 2023, công ty đã đón nhiều đoàn MICE lên tới hàng trăm người/đoàn.

Anh Nguyễn Trung Đức cho biết: “Chúng tôi hướng đến xây dựng nhiều dòng sản phẩm đa dạng để du khách lựa chọn khi về với Hà Tĩnh. Tiêu biểu như tổ chức các tour ghép lẻ có lịch khởi hành cố định hằng tuần từ Hà Nội - Hà Tĩnh; xây dựng tour du lịch MICE cho các doanh nghiệp toàn quốc về Hà Tĩnh. Chúng tôi cũng có các gói du lịch nghỉ dưỡng dành cho du khách khi về Hà Tĩnh.

Ngoài ra, công ty cũng duy trì thường xuyên các tour đoàn và ghép đoàn cho khách có nhu cầu du lịch đến các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Các tour quốc tế đến các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay các quốc gia châu Âu đang được chúng tôi tổ chức đều đặn…”.

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Du lịch MICE là một trong những loại hình mà Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam đang xây dựng thành sản phẩm chủ lực.

Không chỉ quản lý 22 cán bộ, nhân viên, điều hành hoạt động đưa đón khách, anh Nguyễn Trung Đức còn chủ động xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch Hà Tĩnh. Những điểm đến hấp dẫn, các chương trình khuyến mại được anh cùng nhân viên công ty trực tiếp quay dựng video, giới thiệu trên các nền tảng số, thu hút đông đảo người xem.

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Anh Nguyễn Trung Đức hướng dẫn và góp ý với nhân viên về xây dựng clip quảng bá điểm đến Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, đăng tải trên kênh Tiktok của Hello Trip Việt Nam.

Bằng cách làm thích ứng trong chuyển đổi số, doanh nhân trẻ tìm thêm hướng tiếp cận khách hàng, đồng thời đưa những điểm đến, sản phẩm du lịch của Hà Tĩnh đến gần hơn với du khách.

Với những nỗ lực trong hoạt động du lịch, tháng 11/2025, anh được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh. Vai trò mới tạo thêm cơ hội để doanh nhân trẻ đóng góp cho ngành du lịch tỉnh nhà.

“Tôi nghĩ Hà Tĩnh có nhiều cảnh đẹp, giàu di sản văn hóa, nếu không quảng bá giới thiệu để phát triển du lịch, phát triển kinh tế thì rất lãng phí. Vì vậy, tôi luôn cố gắng, đóng góp chút công sức của mình để giúp du khách mọi miền biết và yêu Hà Tĩnh, qua đó đưa ngành du lịch ngày càng phát triển” - anh Nguyễn Trung Đức bày tỏ.

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Kênh Tiktok truyền thông quảng bá văn hóa du lịch của Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam do anh Nguyễn Trung Đức thành lập thu hút hơn 41.000 follow. Ảnh chụp màn hình.

Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam - Đơn vị tổ chức Tour du lịch chuyên nghiệp

Trụ sở chính tại Hà Tĩnh: Tầng 5 toà nhà Toyota Số 15 Trần Phú, phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Văn phòng Nghệ An: Tầng 10 toà nhà Dầu Khí, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Số giấy phép lữ hành quốc tế: 42-017/2023/TCDL -GPLHQT

Hotline 24/7 : 0911.699.556

Web: https:hellotripvietnam.vn / https:hellotrip.vn

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Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

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