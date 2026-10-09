Công nghiệp khởi sắc, điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng trưởng 18,55%

(Baohatinh.vn) - 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt hơn 1,5 tỷ kWh, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, phụ tải điện công nghiệp - xây dựng tăng 26,75% cho thấy sự phục hồi, tăng trưởng rõ nét của nền kinh tế địa phương.
Theo ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Tính đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp quản lý, bán điện cho 490.441 khách hàng (tăng 0,91% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó, có 430.916 khách hàng sinh hoạt và 59.525 khách hàng ngoài sinh hoạt.
9 tháng qua, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 1,532 tỷ kWh, tăng 18,55% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo ghi nhận, phụ tải điện khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 26,75% so với cùng kỳ năm 2025 và là nhóm có mức tăng cao nhất trong các thành phần phụ tải điện. Động lực tăng trưởng này gắn với sự phục hồi của sản xuất và việc nhiều dự án công nghiệp trên địa bàn từng bước triển khai, đi vào vận hành.
Ở các lĩnh vực khác, nhu cầu sử dụng điện cũng duy trì đà tăng khá. Theo đó, phụ tải điện khu vực thương nghiệp - dịch vụ tăng 17,84%; phụ tải điện nhóm quản lý tiêu dùng tăng 14,83%; phụ tải điện khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 7,54% so cùng kỳ năm 2025…
Tốc độ tăng trưởng phụ tải điện được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới khi Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lưới điện trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu phụ tải, làm cơ sở tham mưu Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư các dự án xây mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện theo hướng hiện đại, nhất là tại các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp trên địa bàn.
Cùng với đầu tư hạ tầng lưới điện, đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới; phối hợp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, qua đó hạn chế nguy cơ sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Việc bảo đảm nguồn và lưới điện sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng hạ tầng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
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