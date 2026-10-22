Đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp thứ 3 ở vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 2 trường học vùng biên đã đưa vào sử dụng, hiện nay, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2027.
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 217 tỷ đồng với quy mô 37 lớp học (bao gồm 19 lớp cấp TH và 18 lớp cấp THCS), do BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Công trình được khởi công từ ngày 25/8/2026 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2027, góp phần nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt cho học sinh miền núi, từng bước hoàn thiện hệ thống trường học nội trú trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Sau gần 2 tháng triển khai, dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 30%. Trong đó, công tác san lấp mặt bằng đạt khoảng 90%; các hạng mục phụ trợ đạt khoảng 50%; các hạng mục kết cấu nhà đạt khoảng 40%.
Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và nỗ lực từ đơn vị thi công, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân đang từng bước được hình thành, phấn đấu "về đích" trước ngày 30/6/2027, tạo môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, thuận lợi hơn cho học sinh miền núi Hà Tĩnh.
Theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnhtriển khai 7 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới. Hiện, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê đã hoàn thành, đưa vào hoạt động trong tháng 9/2026.
Ở giai đoạn 2, Hà Tĩnh triển khai xây dựng 5 trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã: Hương Xuân,Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Hương Bình và Vũ Quang. Ngoài Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân đang được triển khai thi công, các dự án còn lại đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.
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