Siết chặt quản lý đấu giá tài sản, tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển điện lực

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự phiên thảo luận.

Chiều 3/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn dự phiên thảo luận.

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 3/11.

Kiểm soát quan hệ lợi ích, phòng ngừa thất thoát tài sản qua đấu giá

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị tăng cường kiểm soát hành vi thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản; quy định rõ trách nhiệm của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, làm rõ phạm vi hành nghề đấu giá tài sản, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu giá viên nhằm kiểm soát thống nhất việc cấp, thu hồi chứng chỉ và tình trạng hành nghề. Ngoài ra, bổ sung cơ chế ghi nhận, lưu giữ chứng cứ, nhận diện dấu hiệu bất thường trong quá trình đấu giá; tăng cường chia sẻ thông tin về các trường hợp vi phạm để phòng ngừa tình trạng thông đồng, thao túng kết quả tái diễn.

Đối với quy định về tiền đặt trước và chế tài xử lý hành vi bỏ cọc, một số đại biểu đề nghị cân nhắc mức tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm tương xứng với tính chất, giá trị tài sản và mức độ rủi ro, tránh tạo rào cản tài chính đối với người có nhu cầu thực sự. Cần nghiên cứu cơ chế bảo lãnh ngân hàng, quy định rõ thời điểm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và trách nhiệm của người trúng đấu giá; bổ sung chế tài buộc bồi thường thiệt hại, nhất là trường hợp cố ý trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc.

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật đã bổ sung các quy định siết chặt điều kiện tham gia đấu giá, nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân lên từ 20% đến 50% giá khởi điểm; đồng thời bổ sung chế tài không hoàn trả tiền đặt trước và cấm tham gia đấu giá đối với một số trường hợp vi phạm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, mức tiền đặt trước được xác định linh hoạt trong khung quy định, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương.

Làm rõ cơ chế đặc thù, phân định trách nhiệm trong phát triển điện lực

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Quốc hội cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan; làm rõ phạm vi, điều kiện, thẩm quyền áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Có cơ chế phù hợp khuyến khích đầu tư, phát triển các nguồn điện mới; quy định rõ nguyên tắc huy động nguồn điện, mua bán điện, xác định giá điện và chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình điện lực; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục cần gắn với công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, cần chú trọng các yêu cầu về an toàn vận hành công trình, bảo vệ môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chịu ảnh hưởng.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án luật.