Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Siết chặt quản lý đấu giá tài sản, tạo cơ chế thuận lợi cho phát triển điện lực

Đình Trọng - Thuý An - Thuỳ Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

bqbht_br_anh-quoc-hoi-tin-chieu-9579.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự phiên thảo luận.

Chiều 3/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn dự phiên thảo luận.

bqbht_br_qh1.jpg
Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 3/11.

Kiểm soát quan hệ lợi ích, phòng ngừa thất thoát tài sản qua đấu giá

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị tăng cường kiểm soát hành vi thông đồng, dìm giá, bỏ cọc trong đấu giá tài sản; quy định rõ trách nhiệm của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, làm rõ phạm vi hành nghề đấu giá tài sản, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu giá viên nhằm kiểm soát thống nhất việc cấp, thu hồi chứng chỉ và tình trạng hành nghề. Ngoài ra, bổ sung cơ chế ghi nhận, lưu giữ chứng cứ, nhận diện dấu hiệu bất thường trong quá trình đấu giá; tăng cường chia sẻ thông tin về các trường hợp vi phạm để phòng ngừa tình trạng thông đồng, thao túng kết quả tái diễn.

Đối với quy định về tiền đặt trước và chế tài xử lý hành vi bỏ cọc, một số đại biểu đề nghị cân nhắc mức tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm tương xứng với tính chất, giá trị tài sản và mức độ rủi ro, tránh tạo rào cản tài chính đối với người có nhu cầu thực sự. Cần nghiên cứu cơ chế bảo lãnh ngân hàng, quy định rõ thời điểm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và trách nhiệm của người trúng đấu giá; bổ sung chế tài buộc bồi thường thiệt hại, nhất là trường hợp cố ý trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc.

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật đã bổ sung các quy định siết chặt điều kiện tham gia đấu giá, nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân lên từ 20% đến 50% giá khởi điểm; đồng thời bổ sung chế tài không hoàn trả tiền đặt trước và cấm tham gia đấu giá đối với một số trường hợp vi phạm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh, mức tiền đặt trước được xác định linh hoạt trong khung quy định, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương.

Làm rõ cơ chế đặc thù, phân định trách nhiệm trong phát triển điện lực

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Quốc hội cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định theo hướng đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan; làm rõ phạm vi, điều kiện, thẩm quyền áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Có cơ chế phù hợp khuyến khích đầu tư, phát triển các nguồn điện mới; quy định rõ nguyên tắc huy động nguồn điện, mua bán điện, xác định giá điện và chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách.

Nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình điện lực; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục cần gắn với công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, cần chú trọng các yêu cầu về an toàn vận hành công trình, bảo vệ môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chịu ảnh hưởng.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án luật.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tinh #Góp ý dự án Luật #Thảo luận tại hội trường

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Họp Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển

Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển

Quá trình diễn tập thực binh đánh địch tiến công đổ bộ đường biển ở Yên Hòa (Hà Tĩnh), các lực lượng đã hiệp đồng tác chiến nhuần nhuyễn, phối hợp thống nhất, thể hiện tính quyết liệt, khẩn trương, dũng cảm và chính xác trong quá trình chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ
Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao công tác diễn tập phòng thủ của Hà Tĩnh

Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Bá Lực đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị liên quan thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Toàn cảnh đối thoại của Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

Toàn cảnh đối thoại của Thủ tướng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

Sáng 28/10, tại TPHCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, sau phiên toàn thể cấp cao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới về chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu", tập trung vào 5 nội dung trọng tâm.
7 nguyên tắc Hà Tĩnh thực hiện Kết luận 107 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

7 nguyên tắc Hà Tĩnh thực hiện Kết luận 107 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của quý IV/2026; cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, chính xác, đầy đủ, chất lượng của dữ liệu và kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị.
Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh

Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Dự khai mạc ở điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí trong Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!