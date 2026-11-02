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Chính trị

Quan tâm bảo vệ trẻ em và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư

Tiến Nam - Thuý An - Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh vừa tham gia phiên thảo luận tại hội trường về các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh dự phiên thảo luận.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chiều 2/11, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên thảo luận.

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Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường vào chiều 2/11.

Bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em khi được nhận làm con nuôi

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Nuôi con nuôi nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tối đa quyền trẻ em được sống trong môi trường gia đình; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục nuôi con nuôi minh bạch, thuận lợi, đúng pháp luật, phù hợp với điều ước quốc tế.

Các đại biểu đồng tình, cần chú trọng lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trung tâm trong toàn bộ quá trình cho, nhận con nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc xác minh, lựa chọn và giao nhận trẻ. Bên cạnh đó, cần nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng thủ tục nhận con nuôi để mua bán, bóc lột, chuyển giao trẻ em hoặc thực hiện các hành vi xâm hại khác.

Đặc biệt, cần tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong xác minh nguồn gốc, hoàn cảnh của trẻ và điều kiện của người nhận nuôi; bảo đảm việc tư vấn, lấy ý kiến phù hợp với khả năng nhận thức, ngôn ngữ và hoàn cảnh của từng đối tượng. Đối với trường hợp quyết định nuôi con nuôi bị thu hồi do có sai phạm, cần có phương án chăm sóc, hỗ trợ tâm lý và bố trí nơi ở an toàn, không để trẻ rơi vào khoảng trống chăm sóc hoặc phải gánh chịu hậu quả.

Nâng cao chất lượng đào tạo, hành nghề luật sư

Góp ý về dự án Luật Luật sư (sửa đổi), đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về tiêu chuẩn, điều kiện đào tạo, tập sự, sát hạch và công nhận luật sư, nhằm bảo đảm người được cấp chứng chỉ hành nghề có nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức hành nghề. Đối với các trường hợp được miễn, giảm thời gian đào tạo hoặc tập sự, cần có cơ chế đánh giá, bồi dưỡng phù hợp để bảo đảm năng lực thực tiễn. Các quy định về độ tuổi, số nhiệm kỳ của chủ nhiệm đoàn luật sư cũng cần được cân nhắc trên cơ sở thực tiễn, phát huy kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ luật sư.

Nhiều ý kiến của đại biểu quan tâm đến việc bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức hành nghề luật sư; làm rõ phạm vi tham gia hoạt động nghề nghiệp của luật sư tập sự, bảo đảm thống nhất với pháp luật tố tụng có liên quan. Đối với việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư, cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đồng thời phát huy vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Các quy định cần bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và thúc đẩy hoạt động hành nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp.

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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình những ý kiến ĐBQH nêu.

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm; trong đó tập trung vào quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đào tạo, hành nghề luật sư và các cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em trong hoạt động cho, nhận con nuôi.

Cuối phiên làm việc buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận toàn bộ góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng thời, đề nghị các cơ quan của Quốc hội tổng hợp đầy đủ ý kiến để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và giải trình.

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Tags:

#Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh #Thảo luận tại hội trường #Giải trình ý kiến đại biểu

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