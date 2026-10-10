Việc sửa chữa hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh được triển khai thế nào?

Trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) có chiều dài 35km đã bị hư hỏng, xuống cấp tại nhiều đoạn tuyến.

Sau 12 năm đưa vào vận hành, khai thác, quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) có chiều dài 35km do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là doanh nghiệp dự án, đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Tại nhiều vị trí trên đoạn tuyến quốc lộ qua các xã của Hà Tĩnh như Việt Xuyên, Đông Kinh, Can Lộc, Nam Hồng Lĩnh, Nghi Xuân xuất hiện tình trạng nền, mặt đường bị hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa, trồi lún, hằn lún vệt bánh xe. Bên cạnh đó, hệ thống sơn kẻ vạch đường cũng bị mòn, mờ, mất tác dụng và một số cây cầu trên tuyến cũng bị hư hỏng, xuống cấp.

Tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 1 dẫn tới mất an toàn giao thông (ATGT), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), gây lo lắng cho người tham gia giao thông.

Mặt đường bị trồi lún, hằn vệt bánh xe gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

“Là người thường xuyên lái xe lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), tôi thấy chất lượng mặt, nền đường hiện nay rất kém. Nhiều đoạn tuyến bị trồi lún, hằn vệt bánh xe dẫn tới phương tiện dễ bị rung lắc, rất dễ dẫn tới tai nạn”, tài xế Trần Văn Hùng (SN 1989, trú xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cho hay.

Cũng chung đánh giá hiện trạng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, tài xế Lê Đức Dũng (SN 1983, trú xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) nói rằng dù đường hư hỏng nhưng công tác sửa chữa, khắc phục lại chậm, không triệt để, chỉ được thời gian ngắn, hư hỏng lại tái diễn, trong khi việc thu phí vẫn triển khai bình thường, điều này là rất khó chấp nhận.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam, công tác sửa chữa, bảo trì trên quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Đặc biệt, 2026 là năm mà nhà đầu tư - Tập đoàn Cienco4 và doanh nghiệp dự án – Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh phải triển khai dự án sửa chữa đại tu (sửa chữa lớn) trên quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ). Tuy nhiên, tới tháng 10/2026, dự án sửa chữa đại tu vẫn chưa được triển khai thi công. Hiện nay, Hà Tĩnh đã bước vào mùa mưa, công tác thi công sửa chữa lại càng gặp khó khăn.

Trước tình trạng xuống cấp, hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), ngày 10/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản kiến nghị tới Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam về việc chỉ đạo, yêu cầu Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh thực hiện sửa chữa, khắc phục đồng bộ, triệt để các hư hỏng trên đoạn tuyến quốc lộ 1. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, cần xem xét, xử lý theo thẩm quyền, trong đó có việc tạm dừng thu phí đường bộ.

Trạm thu phí dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) được đặt tại cầu Bến Thủy I.

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị đã nhiều lần có văn bản yêu cầu, đề nghị Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh thực hiện công tác quản lý, bảo trì dự án, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của tuyến đường. Tuy nhiên, theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, các công tác sửa chữa, bảo trì dự án chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Ngày 11/9, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh khẩn trương sửa chữa, khắc phục các vi phạm về chất lượng bảo trì công trình trước ngày 10/10. Trường hợp, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án không thực hiện khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông trên tuyến, sẽ tạm dừng thu phí vào ngày 15/10.

Qua ghi nhận cho thấy, từ ngày 11/9 – thời điểm Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu sửa chữa, khắc phục hư hỏng cho tới chiều 9/10, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vẫn chưa triển khai sửa chữa các hư hỏng lớn trên tuyến.

Các đơn vị chức năng của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh rà soát, đánh giá hiện trạng mặt đường quốc lộ 1.

Trao đổi về công tác khắc phục, sửa chữa hư hỏng nặng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Công ty CP Tập đoàn Cienco 4) cho hay: Từ khi dự án đưa vào khai thác, công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa trên tuyến quốc lộ 1 được thực hiện theo các kế hoạch. Tổng kinh phí dành cho các công tác này là gần 212 tỉ đồng với khoảng 295.000 m2 mặt đường trên tuyến đã được sửa chữa. Tuy nhiên, qua thời gian dài khai thác, chịu tác động của bão, lũ và các hình thái thời tiết cực đoan, một số đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng, cần được sửa chữa ở quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Thanh Tĩnh, hiện nay, nhà đầu tư – Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, đang hoàn thiện hồ sơ trình Cục Đường bộ Việt Nam về dự án sửa chữa đại tu quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) để có thể khắc phục triệt để hư hỏng, xuống cấp trên tuyến. Với các vị trí mặt đường hư hỏng nặng đã được đoàn công tác của Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) chỉ ra, yêu cầu khắc phục, cũng đã được đơn vị rà soát, cập nhật vào dự án sửa chữa đại tu.



Theo đánh giá của Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, khi dự án sửa chữa đại tu được triển khai, các hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) sẽ được khắc phục triệt để.

“Dù gặp phải khó khăn trong công tác thu phí do lượng phương tiện phân lưu khi dự án cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, cầu Yên Xuân…, đưa vào khai thác nhưng nhà đầu tư vẫn đang nỗ lực làm việc với đơn vị liên quan để đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án sửa chữa đại tu. Trong thời gian chờ dự án sửa chữa đại tu được phê duyệt và triển khai, đơn vị vẫn duy trì công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn giao thông trên tuyến”, ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Công ty CP Tập đoàn Cienco 4) thông tin.