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Phân luồng giao thông quốc lộ 15 phục vụ thi công cầu Chợ Giấy

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Việc phân luồng giao thông trên quốc lộ 15 phục vụ thi công cầu Chợ Giấy (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) bắt đầu từ 6h ngày 29/10 đến 19h cùng ngày.

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Cầu Chợ Giấy ở xã Đức Thịnh trên quốc lộ 15 đang được triển khai thi công.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh đang tổ chức thi công hạng mục lao lắp dầm cầu công trình cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15. Do điều kiện về mặt bằng và biện pháp tổ chức thi công nên quá trình lao lắp dầm sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện qua vị trí nêu trên.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng triển khai việc phân luồng, điều tiết giao thông trên đoạn tuyến quốc lộ 15 đoạn qua cầu Chợ Giấy ở xã Đức Thịnh, với phạm vi từ Km371+170 đến Km372+330.

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Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông kể từ 6h ngày 29/10 đến 19h cùng ngày.

Phương án phân luồng cụ thể: Với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam khi đến ngã ba tại Km371+170 rẽ phải, đi theo các tuyến đường xã đến Km372+330 rẽ phải để đi vào Nam.

Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc, đến ngã tư tại Km372+330 rẽ trái, đi theo các tuyến đường xã đến Km371+170 rẽ phải để đi ra Bắc.

Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông kể từ 6h ngày 29/10 đến 19h cùng ngày. Từ sau 19h ngày 29/10, người và phương tiện đi lại bình thường qua đoạn tuyến nêu trên.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, cầu Chợ Giấy vẫn tiếp tục hạn chế tổng trọng lượng xe qua cầu, chỉ cho phép xe có tổng trọng lượng từ 5 tấn trở xuống lưu thông.

Dự án sửa chữa, khôi phục cầu Chợ Giấy trên quốc lộ 15 có tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng, được thiết kế vĩnh cửu với bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, có chiều dài 24m, bề rộng cầu 12m. Công trình đã hoàn thành việc xây dựng 2 mố cầu, đúc được 11/12 dầm cầu, đạt 80% giá trị hợp đồng.

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Chủ đề An toàn giao thông

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