Chậm sửa chữa Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh: Tạm dừng thu phí 2 cầu Bến Thuỷ từ 0h ngày 20/10

Tạm dừng thu phí tại dự án BOT của Cienco 4 từ 0h ngày 20/10/2026

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp, nguy cơ mất an toàn giao thông Mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo thông tin Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có được, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (Nhà đầu tư), Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Doanh nghiệp dự án), Công ty TNHH thu phí tự động VETC (Đơn vị vận hành thu phí), Khu Quản lý đường bộ II cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Trạm thu phí Bến Thủy được đặt tại cầu Bến Thủy I do Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh quản lý, vận hành.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án, được khai thác từ 1/2014. Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho 2 dự án này.

Nhiều vị trí trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh bị hằn lún vệt bánh xe, gây mất ATGT.

Thông qua quá trình theo dõi, quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam và ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tuyến tránh thành phố Vinh và quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cho thấy còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), mất an toàn công trình.

Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh sửa chữa, khắc phục các hư hỏng. Tuy nhiên nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, triệt để các hư hỏng theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II tại các văn bản, biên bản cho thấy: Từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 9/10/2026, doanh nghiệp dự án đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt, bù kê vệt hằn lún bánh xe, bạt lề đường, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường..., nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Các tồn tại về chất lượng bảo trì đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc bằng văn bản; Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất ATGT và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

Các hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh chậm được sửa chữa, khắc phục triệt để.

Đối chiếu với quy định của pháp luật và hợp đồng BOT về tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam xác định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã có vi phạm về chất lượng bảo trì không được xử lý kịp thời (trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng, tồn tại chưa được xử lý theo quy định và các vi phạm này đã được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục bằng văn bản nhiều lần) và đã để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường quản lý (mặt đường hư hỏng nhiều vị trí; sơn kẻ đường bị mờ, mất không còn tác dụng; cầu Bến Thủy bị hư hỏng nặng hệ dầm thép; nhiều cây cầu bị lún lõm nặng đường dẫn 2 đầu cầu,…).

Từ đây, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định trong hợp đồng. Sau thời gian tạm dừng thu phí nêu trên, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, triệt để các hư hỏng theo quy định.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải tiếp tục khắc phục hư hỏng, mất ATGT trên quốc lộ 1

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh nghiêm túc chấp hành việc tạm dừng thu phí theo đúng yêu cầu nêu trên; hoàn thành các thủ tục cần thiết (liên quan đến sổ sách, số liệu, tài chính giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và đơn vị vận hành thu phí) để có thể tạm dừng thu phí đúng thời hạn yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 từ 0h ngày 20/10/2026.

Khẩn trương huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng (hằn lún, trồi lún, nứt vỡ mặt đường, mất sơn kẻ vạch,…), bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn công trình. Trong suốt thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, xem xét việc thu phí trở lại khi hoàn thành công tác sửa chữa.

Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng không bảo đảm chất lượng, không triệt để dẫn đến xảy ra TNGT hoặc sự cố công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường thiệt hại dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự (nếu có).

Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh phải phối hợp với lực lượng CSGT và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, mở các làn thu phí để phương tiện lưu thông tự do, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí dự án.

Tổ chức, bố trí nhân sự trực gác, trông coi, bảo vệ tài sản trạm thu phí, phòng ngừa mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí và trên toàn bộ các tuyến sau khi tạm dừng thu phí theo quy định.

Thông báo công khai việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện hợp đồng dự án và theo quy định pháp luật.

﻿ Sau thời điểm tạm dừng việc thu phí, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh được yêu cầu phải tiếp tục khắc phục các hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 1.

Công ty TNHH thu phí tự động VETC được yêu cầu thực hiện tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (ETC) tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 đúng thời hạn quy định nêu trên.

Chủ động phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện công tác tạm dừng thu phí theo đúng các yêu cầu trên; hoàn thành các thủ tục cần thiết (liên quan đến sổ sách, số liệu, tài chính với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án) để có thể tạm dừng thu phí đúng thời hạn yêu cầu và các nội dung có liên quan đến thời điểm tạm dừng thu phí theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thông báo công khai việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại các trạm thu phí để người tham gia giao thông được biết và triển khai các công việc liên quan tới quản lý, giải quyết các chế độ cho người lao động, bảo đảm hệ thống công nghệ, phần mềm phục vụ quản lý, giám sát dữ liệu thu hoạt động ổn định...

Các đơn vị chức năng sẽ giám sát chặt quá trình khắc phục hư hỏng, xuống cấp trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II chủ trì, phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh, đơn vị vận hành thu phí VETC và các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 đúng thời hạn yêu cầu.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng và chất lượng bảo trì của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; định kỳ hằng tuần báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án báo cáo hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ II chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác sửa chữa, lập biên bản xác nhận và báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét kết thúc thời gian tạm dừng thu phí nếu việc sửa chữa, khắc phục đạt yêu cầu hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo nếu chưa đạt yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị Sở Xây dựng và Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cử đại diện và lực lượng phối hợp, hỗ trợ Khu Quản lý đường bộ II thực hiện các nội dung liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự ATGT tại khu vực các trạm thu phí trong quá trình tạm dừng thu phí.