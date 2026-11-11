Chi tiết kế hoạch phát triển quỹ đất khu kinh tế, khu công nghiệp tại Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-KKT về triển khai thực hiện Đề án Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn các KKT, KCN. Kế hoạch hướng đến mục tiêu chuẩn bị quỹ đất sạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo kế hoạch, khoảng 949,5 ha tại các KKT được định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, logistics, cảng biển.

Theo kế hoạch, đối với quỹ đất thuộc KKT (ngoài KCN), ban tập trung rà soát, hoàn thiện thủ tục và tổ chức khai thác tổng diện tích khoảng 4.573,94 ha. Trong đó, có 18 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và quý I/2026 với quy mô 1.451,14 ha; quỹ đất dự kiến khai thác mới giai đoạn 2026-2030 khoảng 2.565,5 ha và quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB các dự án trong KKT, KCN.

Trong cơ cấu quỹ đất khai thác mới tại KKT, khoảng 949,5 ha được định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, logistics, cảng biển; 1.313 ha dành cho cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, năng lượng và 303 ha đất khu đô thị hỗn hợp tại các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hải Ninh. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần và đô thị tại các khu vực có lợi thế về cảng biển, giao thông và kết nối vùng.

Đối với quỹ đất KCN, kế hoạch đặt mục tiêu tập trung GPMB, hoàn thiện thủ tục đất đai và thu hút đầu tư hạ tầng đối với các KCN chuyển tiếp, mở rộng và quy hoạch mới, với tổng quy mô khoảng 4.728,15 ha. Đáng chú ý, bên cạnh việc hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại của KCN Vinhomes Vũng Áng mở rộng, KCN Gia Lách mở rộng, Hà Tĩnh sẽ triển khai 12 KCN mới theo lộ trình.

Trong số các dự án được xác định triển khai giai đoạn 2026-2027 có KCN Kỳ Trinh (387 ha), KCN Kỳ Trinh - Kỳ Thịnh (305 ha), KCN tại lô CN16 (122 ha), KCN Hạ Vàng (200 ha), KCN phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ – nay thuộc xã Toàn Lưu (198,6 ha). Các dự án tiếp tục được chuẩn bị và triển khai trong những năm tiếp theo gồm KCN Nam Hồng Lĩnh (310 ha), KCN tại xã Việt Xuyên (170 ha), KCN tại Thạch Xuân, Toàn Lưu, Hà Huy Tập (370 ha), KCN tập trung tại phường Vũng Áng (622 ha)...

Việc phân kỳ triển khai các khu đất theo từng giai đoạn nhằm gắn tiến độ tạo lập quỹ đất với khả năng thu hút đầu tư, nhu cầu thực tế và năng lực thực hiện của từng dự án; tránh tình trạng đầu tư dàn trải, gây lãng phí nguồn lực.

Cùng với đất công nghiệp, logistics và dịch vụ cảng biển, Hà Tĩnh cũng định hướng tạo lập quỹ đất phục vụ các dự án năng lượng, công nghiệp phụ trợ và sản xuất quy mô lớn. Trong đó, có Trung tâm Logistics và hậu cảng Sơn Dương với diện tích 472,63 ha; Trung tâm Logistics Vũng Áng 133 ha; dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) 479 ha; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III 67,67 ha và dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ 66 ha...

Các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển, góp phần phát huy lợi thế của KKT Vũng Áng cũng như tăng cường khả năng kết nối các chuỗi cung ứng.

Toàn văn kế hoạch xem tai-day.pdf