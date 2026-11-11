Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Chi tiết kế hoạch phát triển quỹ đất khu kinh tế, khu công nghiệp tại Hà Tĩnh

An Nhiên
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu khai thác gần 4.600 ha đất tại các KKT; triển khai quy hoạch, GPMB 12 KCN mới cùng nhiều dự án logistics, năng lượng, đô thị và dịch vụ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-KKT về triển khai thực hiện Đề án Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn các KKT, KCN. Kế hoạch hướng đến mục tiêu chuẩn bị quỹ đất sạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn.

adji-0144hh.jpg
Theo kế hoạch, khoảng 949,5 ha tại các KKT được định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, logistics, cảng biển.

Theo kế hoạch, đối với quỹ đất thuộc KKT (ngoài KCN), ban tập trung rà soát, hoàn thiện thủ tục và tổ chức khai thác tổng diện tích khoảng 4.573,94 ha. Trong đó, có 18 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và quý I/2026 với quy mô 1.451,14 ha; quỹ đất dự kiến khai thác mới giai đoạn 2026-2030 khoảng 2.565,5 ha và quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB các dự án trong KKT, KCN.

Trong cơ cấu quỹ đất khai thác mới tại KKT, khoảng 949,5 ha được định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, logistics, cảng biển; 1.313 ha dành cho cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, năng lượng và 303 ha đất khu đô thị hỗn hợp tại các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hải Ninh. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ hậu cần và đô thị tại các khu vực có lợi thế về cảng biển, giao thông và kết nối vùng.

Đối với quỹ đất KCN, kế hoạch đặt mục tiêu tập trung GPMB, hoàn thiện thủ tục đất đai và thu hút đầu tư hạ tầng đối với các KCN chuyển tiếp, mở rộng và quy hoạch mới, với tổng quy mô khoảng 4.728,15 ha. Đáng chú ý, bên cạnh việc hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại của KCN Vinhomes Vũng Áng mở rộng, KCN Gia Lách mở rộng, Hà Tĩnh sẽ triển khai 12 KCN mới theo lộ trình.

Trong số các dự án được xác định triển khai giai đoạn 2026-2027 có KCN Kỳ Trinh (387 ha), KCN Kỳ Trinh - Kỳ Thịnh (305 ha), KCN tại lô CN16 (122 ha), KCN Hạ Vàng (200 ha), KCN phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ – nay thuộc xã Toàn Lưu (198,6 ha). Các dự án tiếp tục được chuẩn bị và triển khai trong những năm tiếp theo gồm KCN Nam Hồng Lĩnh (310 ha), KCN tại xã Việt Xuyên (170 ha), KCN tại Thạch Xuân, Toàn Lưu, Hà Huy Tập (370 ha), KCN tập trung tại phường Vũng Áng (622 ha)...

Việc phân kỳ triển khai các khu đất theo từng giai đoạn nhằm gắn tiến độ tạo lập quỹ đất với khả năng thu hút đầu tư, nhu cầu thực tế và năng lực thực hiện của từng dự án; tránh tình trạng đầu tư dàn trải, gây lãng phí nguồn lực.

Cùng với đất công nghiệp, logistics và dịch vụ cảng biển, Hà Tĩnh cũng định hướng tạo lập quỹ đất phục vụ các dự án năng lượng, công nghiệp phụ trợ và sản xuất quy mô lớn. Trong đó, có Trung tâm Logistics và hậu cảng Sơn Dương với diện tích 472,63 ha; Trung tâm Logistics Vũng Áng 133 ha; dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) 479 ha; Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III 67,67 ha và dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ 66 ha...

Các dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng, logistics và dịch vụ cảng biển, góp phần phát huy lợi thế của KKT Vũng Áng cũng như tăng cường khả năng kết nối các chuỗi cung ứng.

Toàn văn kế hoạch xem tai-day.pdf

Tin liên quan

Tags:

#quỹ đất Hà Tĩnh #khu kinh tế Hà Tĩnh #khu công nghiệp Hà Tĩnh #KKT Vũng Áng #phát triển khu công nghiệp #kế hoạch 2026-2030

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá gỗ dăm lập đỉnh, người trồng rừng tiếc nuối

Giá gỗ dăm lập đỉnh, người trồng rừng tiếc nuối

Giá gỗ dăm tại Hà Tĩnh hiện cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng người trồng rừng trên địa bàn tỉnh không được hưởng lợi, bất lực nhìn cơ hội tăng thu nhập tuột khỏi tầm tay đầy tiếc nuối.
Sẵn sàng đưa chợ Giang Đình vào hoạt động

Sẵn sàng đưa chợ Giang Đình vào hoạt động

Sau hơn 2 năm thi công, dự án xây dựng chợ Giang Đình (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) do Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình làm chủ đầu tư đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động từ sáng ngày mai (9/11).
Giá xăng dầu hạ nhiệt, tiếp sức người dân và doanh nghiệp

Giá xăng dầu hạ nhiệt, tiếp sức người dân và doanh nghiệp

Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng dầu trong nước có xu hướng giảm, góp phần tiết giảm chi phí đi lại, sinh hoạt và giảm áp lực đầu vào cho doanh nghiệp. Tại Hà Tĩnh, diễn biến này tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên đón nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà tiếp tục được vinh danh trong Top 100 phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm thứ ba liên tiếp, trong khi Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.
Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát

Giá điện giảm 2%: Giảm áp lực chi phí, góp sức kiềm chế lạm phát

Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ ngày 1/11/2026. Điều chỉnh này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh tiết giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần ổn định giá cả hàng hóa trên thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông

Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngô vụ đông, nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống, quyết tâm phủ kín diện tích như mục tiêu đã đề ra.
Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Lý do xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/11. Sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 5.100 đồng/lít do chính sách giảm thuế và tác động từ giá thế giới.
Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao?

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao?

Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?

Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!