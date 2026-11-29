Dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh (phường Trần Phú) dừng triển khai sau khi xây dựng một số hạng mục nhỏ.

Tại phường Trần Phú, khu đất thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh rộng 3,2 ha, tổng vốn đầu tư gần 230 tỷ đồng từng được kỳ vọng trở thành cơ sở khám chữa bệnh quy mô lớn. Dự án được phê duyệt năm 2008, khởi công năm 2010 nhưng chỉ xây dựng một số hạng mục nhỏ rồi dừng lại. Tháng 8/2023, dự án chính thức bị chấm dứt hoạt động. Đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất thanh lý tài sản trên đất nên khu đất chưa thể bàn giao cho tỉnh để tính toán phương án sử dụng mới.

Bên cạnh những dự án dang dở, tại phường Trần Phú còn có một số lô đất đã được đấu giá, chuyển nhượng nhưng nhiều năm chưa xây dựng nhà ở hay công trình. Để trống lâu ngày, cỏ mọc um tùm, có nơi trở thành điểm tập kết rác thải, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan khu dân cư.

Ông Dương Công Hòa, tổ dân phố Thanh Phú, phường Trần Phú chia sẻ: “Có những dự án triển khai dở dang rồi bỏ trống nhiều năm, trong khi một số lô đất đã được đấu giá cũng chưa được chủ sử dụng xây dựng. Đất đai có hạn, để kéo dài tình trạng này rất lãng phí. Người dân mong sớm có giải pháp để những khu đất ấy được đưa vào sử dụng, vừa tránh lãng phí vừa bảo đảm cảnh quan, môi trường khu dân cư”.

Khu đô thị tại phường Thành Sen được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện nhưng nhiều lô đất vẫn chưa xây dựng, trở thành nơi tập kết rác thải.

Thực tế này cho thấy, việc xác lập quyền sử dụng đất hay giao đất cho nhà đầu tư mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là đất có được đưa vào khai thác đúng mục đích, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội hay không. Khi nguồn lực đất đai bị bỏ phí trong thời gian dài, địa phương không chỉ mất đi cơ hội khai thác quỹ đất mà còn phát sinh những hệ lụy về cảnh quan, môi trường và trật tự quản lý.

Ngày 20/11/2026, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật về thuế. Đáng chú ý, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được bổ sung quy định áp dụng thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không áp dụng hạn mức. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; việc xác định đất bỏ hoang thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Từ góc độ quản lý ở cơ sở, ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú kỳ vọng, chính sách thuế mới sẽ góp phần thay đổi ý thức và trách nhiệm của người sử dụng đất, hạn chế tình trạng mua đất chỉ để chờ tăng giá hoặc đăng ký thực hiện dự án nhưng chậm triển khai.

Ông Đường chia sẻ: “Chính sách thuế mới tập trung vào những trường hợp để đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng. Qua đó, người dân sẽ cân nhắc việc sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng; các nhà đầu tư cũng phải tính toán kỹ năng lực, phương án triển khai dự án, tránh tình trạng đăng ký, được giao đất nhưng chậm thực hiện, để đất kéo dài nhiều năm không được khai thác. Đây cũng là cơ sở góp phần hạn chế lãng phí đất đai trên địa bàn”.

Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, việc xác định đất bỏ hoang cần có tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tiễn. Bởi không phải khu đất nào chưa có công trình xây dựng hoặc chưa được đưa vào khai thác cũng đồng nghĩa với việc bị bỏ hoang. Có những trường hợp chậm sử dụng xuất phát từ nguyên nhân khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát của người có quyền sử dụng đất.

Luật sư Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hưng Thịnh & Partners.

Luật sư Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hưng Thịnh & Partners (xã Lộc Hà) cho rằng, khi xác định đất bỏ hoang cần xem xét đồng thời thời gian không sử dụng, nguyên nhân và trách nhiệm của người sử dụng đất. Ông phân tích: “Cần phân biệt trường hợp có điều kiện nhưng cố tình mua gom, găm giữ đất để chờ tăng giá với những trường hợp chưa thể đưa đất vào sử dụng do vướng quy hoạch, tranh chấp, chưa được bàn giao mặt bằng hoặc thủ tục từ phía cơ quan nhà nước. Chính sách phải hướng đến đúng hành vi cần điều tiết, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đây cũng là yêu cầu quan trọng để tránh đánh đồng đất cố tình bỏ hoang với những trường hợp chưa thể đưa vào sử dụng vì nguyên nhân khách quan”.

Bên cạnh việc xác định đúng đối tượng chịu thuế, hiệu quả của chính sách còn phụ thuộc vào công tác quản lý sau đấu giá, chuyển nhượng và giao đất thực hiện dự án. Thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy, một số khu đất đã được xác lập quyền sử dụng hoặc giao cho nhà đầu tư nhưng tiến độ khai thác chưa tương xứng với mục đích, tiềm năng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế vẫn đặt ra ngày càng rõ nét.

Nhiều lô đất đã được quy hoạch, đấu giá nhưng người trúng đấu giá chưa xây dựng, để đất trống kéo dài.

Do đó, việc triển khai chính sách thuế cần gắn với rà soát hiện trạng, cập nhật dữ liệu đất đai và kiểm tra tiến độ sử dụng đất. Qua đó, làm rõ nguyên nhân chậm đưa đất vào sử dụng, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh tình trạng đất tiếp tục bị bỏ phí nhưng không được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Ông Lê Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết: “Ngành sẽ bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tham mưu triển khai chính sách thuế mới phù hợp với thực tiễn địa phương; phối hợp với cơ quan thuế và chính quyền địa phương cập nhật dữ liệu, kiểm tra thực tế, bảo đảm xác định đúng đối tượng chịu thuế. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền để tổ chức, cá nhân nắm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong sử dụng đất. Chính sách thuế cũng cần được thực hiện đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; xem xét gia hạn tiến độ đối với dự án đủ điều kiện và thu hồi đất khi có đủ căn cứ pháp luật. Hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo rà soát toàn diện các dự án có sử dụng đất, làm rõ tiến độ, nguyên nhân chậm triển khai và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để tham mưu phương án xử lý phù hợp”.