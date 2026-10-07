Nghị quyết soi đường, doanh nghiệp Hà Tĩnh vững bước

Nắm bắt cơ hội từ Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Công ty TNHH 186 Trading Việt Nam (phường Thành Sen) đã nhanh chóng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Không chỉ thay đổi về tư cách pháp lý, bước chuyển này còn mở ra một phương thức quản trị và phát triển mới cho đơn vị.

Hoạt động tại Công ty TNHH 186 Trading Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc công ty cho biết: “Hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, từ khi thành lập doanh nghiệp, chúng tôi thuận lợi hơn trong giao dịch, quản trị tài chính, tiếp cận vốn tín dụng và mở rộng quy mô. Đặc biệt, đơn vị được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu. Hiện Công ty TNHH 186 Trading Việt Nam liên kết nhiều nhãn hàng để kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, tập trung vào nhóm hàng gia dụng, đời sống, với hơn 1.000 đơn hàng/ngày. Thành lập từ tháng 3/2026, đến nay, doanh thu của công ty đã đạt 100 tỷ đồng và kỳ vọng tăng trưởng mạnh những tháng cuối năm”.

Từ đầu năm đến ngày 20/9/2026, Hà Tĩnh thành lập mới 2.091 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 17.286 tỷ đồng, tăng 1,7 lần về số lượng và 2,3 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW đến nay, Hà Tĩnh đã có hơn 3.170 doanh nghiệp thành lập mới. Kết quả ấy phản ánh nỗ lực của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ, thị trường…

Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp 60 - 65% GRDP của tỉnh.

Theo ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính): Toàn tỉnh hiện có hơn 12.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp 60 - 65% GRDP, 65% tổng thu ngân sách, 50% tổng vốn đầu tư trên địa bàn và tạo việc làm cho 84% lực lượng lao động. Cùng với sự gia tăng về số lượng, khu vực kinh tế tư nhân đang có bước chuyển về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp quan tâm đổi mới quản trị, đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường và tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI.

Cùng với khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước cũng đang tạo động lực để doanh nghiệp nhà nước đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đang cụ thể hóa tinh thần đó bằng quá trình tái cấu trúc toàn diện. Với 97,37% vốn nhà nước, doanh nghiệp xác định việc thoái vốn, sáp nhập, dừng hoặc giải thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả là quá trình sàng lọc, tái phân bổ nguồn lực để tạo dư địa cho những lĩnh vực có khả năng sinh lợi và đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế. Thời gian tới, công ty tập trung vào 3 trụ cột (cảng biển - logistics; nông nghiệp - chăn nuôi tích hợp; khoáng sản - vật liệu) và nghiên cứu có chọn lọc các lĩnh vực mới như: nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo, hạ tầng và các dịch vụ gắn với lợi thế hiện có. Mục tiêu doanh nghiệp hướng tới là hình thành bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn, đủ năng lực tham gia vào những lĩnh vực đang mở ra cơ hội phát triển.

Nông nghiệp - chăn nuôi tích hợp là một trong 3 trụ cột đầu tư của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

Hà Tĩnh cũng đang quyết liệt triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó chú trọng đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tỉnh đã xây dựng cơ chế, triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, bảo hộ tài sản trí tuệ và từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Lê Văn An – Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (xã Việt Xuyên) cho hay: "Nghị quyết 57-NQ/TW mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khoa học - công nghệ, đặc biệt trong nghiên cứu, chế biến và phát triển các sản phẩm từ nông sản. Doanh nghiệp vừa được nâng quy mô diện tích thuê đất, tạo điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh. Chúng tôi đang đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, phấn đấu doanh thu hơn 30 tỷ đồng trong năm nay".

Cùng với Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 79-NQ/TW, Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng mở ra những yêu cầu và cơ hội mới với doanh nghiệp Hà Tĩnh.

﻿ Tỉnh đã hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất - kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Nhật Văn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hoành Sơn: Theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TW, việc thu hút dự án FDI hiện nay ưu tiên sự liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, từ đó hình thành các chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế địa phương. Một số doanh nghiệp tại phường Hoành Sơn đã tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI. Chúng tôi kỳ vọng việc triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW sẽ giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, số doanh nghiệp tăng bình quân 11 - 12%/năm; đến năm 2030 có khoảng 18.000 - 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động; hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp quy mô lớn có vai trò dẫn dắt… Đề án đưa ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng, vốn; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, mở rộng thị trường… Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng tầm, tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế hội nhập.