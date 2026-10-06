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AATC Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp từ kế toán đến quản trị

Trần Vũ
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Kế toán không chỉ là những con số trên sổ sách mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền, chi phí, nhận diện rủi ro và ra quyết định hiệu quả. Đó cũng là hướng đi AATC Việt Nam theo đuổi, đồng hành cùng doanh nghiệp từ nghiệp vụ kế toán, thuế đến xây dựng hệ thống quản trị tài chính phù hợp thực tế.

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Bà Bùi Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Học viện Đào tạo kế toán AATC Việt Nam.

Đồng hành từ nhu cầu thực tế

Không phải doanh nghiệp nào cũng có cùng một nhu cầu về kế toán. Doanh nghiệp mới thành lập cần xây dựng hệ thống từ đầu; doanh nghiệp đang hoạt động có thể cần chuẩn hóa sổ sách, kiểm soát chi phí, dòng tiền; trong khi người làm kế toán lại cần được cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng thực tế.

Từ những nhu cầu đó, AATC Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực chính:

  • Đào tạo kế toán thực hành: Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với công việc thực tế cho sinh viên, người mới vào nghề và người đang làm kế toán.
  • Dịch vụ kế toán – thuế: Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác kế toán, kê khai, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ thuế.
  • Tư vấn quản trị và xây dựng hệ thống kế toán: Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hệ thống kế toán, kiểm soát chi phí, dòng tiền và tài chính phù hợp với quy mô, đặc thù hoạt động.
  • Phần mềm và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp: Cung cấp, hỗ trợ các giải pháp như phần mềm kế toán MISA, hóa đơn điện tử, chữ ký số và một số thủ tục phục vụ quá trình thành lập, vận hành doanh nghiệp.
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AATC Việt Nam nắm bắt nhu cầu thực tế để đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác kế toán, tài chính.

Hiểu số liệu để quản trị tốt hơn

Theo định hướng của AATC Việt Nam, kế toán không nên dừng lại ở việc ghi chép và hoàn thiện sổ sách. Quan trọng hơn, những số liệu đó phải trở thành cơ sở để doanh nghiệp hiểu được tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của mình.

Khi hệ thống kế toán được tổ chức bài bản, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí, nhận diện những rủi ro và xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà AATC Việt Nam theo đuổi trong quá trình đồng hành với doanh nghiệp: từ làm đúng nghiệp vụ đến hiểu số liệu và nâng cao năng lực quản trị.

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Đào tạo kế toán thực hành gắn với yêu cầu công việc thực tế.

Gắn đào tạo với thực tiễn

Bên cạnh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, AATC Việt Nam chú trọng đào tạo kế toán thực hành theo hướng gắn kiến thức với công việc thực tế.

Người học được tiếp cận các nghiệp vụ kế toán, thuế và xử lý tình huống thường gặp trong quá trình làm việc. Qua đó, việc học không chỉ dừng ở lý thuyết mà hướng đến khả năng áp dụng vào công việc.

Với doanh nghiệp, đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán và từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính.

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Bà Bùi Thị Hà - Giám đốc AATC Việt Nam chia sẻ kiến thức kế toán, thuế với cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng giai đoạn

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thuế và quản lý tài chính, bà Bùi Thị Hà - Giám đốc AATC Việt Nam, cùng đội ngũ hướng đến việc cung cấp những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Thay vì chỉ tập trung vào một nghiệp vụ riêng lẻ, AATC Việt Nam hướng đến sự đồng hành xuyên suốt, từ đào tạo người làm nghề, hỗ trợ công tác kế toán – thuế đến tư vấn xây dựng hệ thống và quản trị tài chính.

Mục tiêu là giúp doanh nghiệp làm đúng, hiểu số liệu và chủ động hơn trong quản trị, qua đó tạo nền tảng cho hoạt động ổn định và phát triển lâu dài.

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AATC Việt Nam hướng đến đồng hành cùng doanh nghiệp từ kế toán đến quản trị tài chính.

AATC VIỆT NAM – NÂNG TẦM VƯƠN XA

“Đồng hành cùng người làm kế toán – Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.”

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN AATC VIỆT NAM

Bà Bùi Thị Hà – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Học viện Đào tạo kế toán AATC Việt Nam.

Phòng 68 tầng 6, số 24-26 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Website: ketoanthuha.vn | ketoanaatc.edu.vn

Tags:

#AATC Việt Nam #Bùi Thị Hà #Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh

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