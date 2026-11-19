Tối 18/11, Anphabe công bố Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026, dựa trên khảo sát 70.000 người đi làm, đánh giá hơn 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành. Chương trình có sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Tương tự các năm trước, bảng xếp hạng vẫn được chia thành hai nhóm, là doanh nghiệp lớn và vừa.

Ở nhóm doanh nghiệp lớn, Nestlé Việt Nam vươn lên dẫn đầu, sau khi nằm trong top 10 năm ngoái. Vị trí này năm ngoái thuộc về Unilever Việt Nam.

Kết quả năm nay cho thấy, cuộc cạnh tranh về sức hấp dẫn nơi làm việc giữa các doanh nghiệp lớn tiếp tục dịch chuyển, thay vì duy trì một thứ hạng cố định qua từng mùa khảo sát.

Với khối doanh nghiệp vừa, L'Oréal Việt Nam lần đầu ở vị trí số 1. Trong khi năm ngoái, doanh nghiệp này nằm trong top 20 ở nhóm doanh nghiệp lớn. Đây cũng là một trong những thay đổi của bảng xếp hạng năm nay.

Không chỉ có sự thay đổi ở hai vị trí dẫn đầu, kết quả năm nay còn ghi nhận một số tập đoàn giữ sức cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực. Vingroup đứng đầu 5 ngành, còn Viettel Group dẫn đầu hai ngành công nghệ thông tin và viễn thông - hạ tầng. Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của doanh nghiệp trên thị trường lao động được nhìn nhận qua thương hiệu chung, gắn với đặc thù từng ngành nghề.

Một số gương mặt mới lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng khối doanh nghiệp vừa năm nay gồm Tập đoàn Thủy sản Việt Úc và Ngân hàng NCB.

Khảo sát năm nay tiếp tục thu thập ý kiến để đưa ra thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên và ghi nhận các doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc.

Theo bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh phúc của Anphabe, sau 14 mùa khảo sát, nhiều doanh nghiệp được người lao động đánh giá cao, phản ánh cách các tổ chức thích ứng với thay đổi của thị trường nhân lực.

Bà cho rằng, khi AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động doanh nghiệp, thu hút nhân tài vẫn quan trọng nhưng chưa đủ tạo lợi thế. Thách thức lớn hơn với các doanh nghiệp là thiết kế cách làm việc để con người phát huy năng lực, phối hợp hiệu quả với công nghệ và chuyển tri thức cá nhân thành năng lực chung của tổ chức.

Phương pháp nghiên cứu và đánh giá nơi làm việc tốt nhất được xây dựng dựa trên mô hình 5 bước hấp dẫn nhân tài, đo lường sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng qua mức độ nhận biết, quan tâm, ứng tuyển, khát khao và ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp làm nơi làm việc.

Bên cạnh đánh giá từ người đi làm bên ngoài, Anphabe còn thu thập phản hồi của nhân viên nội bộ tại các công ty có nhu cầu tham gia khảo sát, dựa trên 6 nhóm tiêu chí về môi trường làm việc lý tưởng. Các yếu tố này gồm chính sách tưởng thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa và môi trường, năng lực lãnh đạo và quản lý, chất lượng công việc và cuộc sống, cùng danh tiếng công ty.

Anphabe thành lập năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thương hiệu nhà tuyển dụng và chuyển đổi năng suất. Nhãn hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ từ năm 2018.