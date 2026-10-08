Khi sở trường tìm được “đất diễn” trên nền tảng số

Ở tuổi ngoài 40, chị Đặng Thị Lộc (thôn Quang Vinh, xã Tùng Lộc) gần như ngày nào cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại để livestream quảng bá sản phẩm. Không bắt đầu bằng kỹ năng truyền thông chuyên nghiệp, chị tận dụng khả năng giao tiếp, vốn sống và những câu chuyện gần gũi xung quanh mình để giới thiệu với người xem.

﻿ Chị Đặng Thị Lộc vừa livestream giới thiệu sản phẩm, vừa chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kênh và làm nội dung trên nền tảng số.

“Tôi từng nghĩ quay video, livestream là việc của người trẻ, nhưng rồi nhận ra nếu mình có câu chuyện và biết cách trò chuyện thì tuổi tác không phải rào cản. Tôi duy trì livestream, quay video gần như hằng ngày trên Facebook và TikTok "Đặng Lộc". Tôi dành nhiều thời gian giới thiệu, quảng bá các sản phẩm quê hương, đồng thời bán mỹ phẩm và một số sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi chia sẻ những điều mình thực sự biết, người xem không chỉ quan tâm đến sản phẩm mà còn muốn nghe những câu chuyện về cuộc sống, quê hương. Nhờ vậy, việc giới thiệu sản phẩm cũng tự nhiên hơn và tôi có thêm cơ hội kết nối với khách hàng”, chị Lộc chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình), khả năng tìm hiểu và chọn lọc thông tin lại trở thành lợi thế khi chị làm nội dung trên TikTok.

Chị Thảo chia sẻ: “Trước đây, tôi thường xây kênh và chia sẻ về cuộc sống gia đình. Sau đó, nhận thấy nền tảng số có nhiều cơ hội, tôi bắt đầu tận dụng để bán hàng. Mỗi tháng, tôi có khoảng 30 - 40 đơn hàng từ nền tảng này. Thời gian tới, tôi sẽ đầu tư nội dung và xây dựng kênh bài bản hơn để vừa tạo thêm thu nhập, vừa chia sẻ những điều hữu ích. Tôi cũng đang hỗ trợ bà con trong thôn làm nội dung, để mọi người có thể giới thiệu sản phẩm và những câu chuyện của địa phương trên nền tảng số".

Chị Nguyễn Thị Thảo chú trọng xây dựng nội dung chân thật khi đăng tải.

Nền tảng số không chỉ là kênh bán hàng, mà còn tạo không gian để mỗi người phát huy những thế mạnh vốn có. Khả năng giao tiếp, vốn sống và cách kể chuyện có thể trở thành phương tiện quảng bá sản phẩm, văn hóa, quê hương, những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng có thể được chia sẻ đến nhiều người hơn. Khi biết tận dụng đúng sở trường, người làm nội dung không chỉ tìm thêm cơ hội để phát triển kinh tế mà còn có thể tạo ra những kết nối và giá trị hữu ích cho cộng đồng. Vì vậy, khi bắt đầu làm nội dung trên nền tảng số, không nhất thiết phải xuất phát từ một kỹ năng truyền thông chuyên nghiệp. Điều quan trọng là mỗi người nhận ra thế mạnh của mình và tìm được cách chuyển thế mạnh ấy thành điều người khác cần.

Ở phía người tiếp nhận, giá trị của nội dung không chỉ nằm ở cách thể hiện mà còn được quyết định bởi nhu cầu và mức độ hữu ích đối với người xem. Trong dòng thông tin ngày càng phong phú trên các nền tảng số, người dùng có nhiều lựa chọn và cũng có xu hướng quan tâm hơn đến những nội dung gắn với nhu cầu thực tế, cung cấp thông tin cụ thể hoặc giúp họ có thêm cơ sở trước khi đưa ra một quyết định. Vì vậy, bên cạnh khả năng thu hút sự chú ý, nội dung muốn tạo được sự quan tâm lâu dài cần có thông tin rõ ràng, trải nghiệm thực tế và sự đáng tin cậy.

Người trẻ đầu tư xây dựng các nền tảng theo hướng hiện đại, trẻ trung.

Chị Nguyễn Thị Thuý Huyền (phường Thành Sen) cho hay: “Tôi thường xem để biết thêm thông tin trước khi lựa chọn, nhưng nội dung khiến tôi quan tâm lâu hơn phải có thông tin cụ thể chứ không chỉ nói hay.

Tôi thường chú ý đến những người chia sẻ điều họ thực sự biết, đã trải nghiệm hoặc tìm hiểu kỹ. Khi thấy thông tin phù hợp, tôi sẽ tìm hiểu thêm ở những nguồn khác trước khi quyết định mua sản phẩm hay lựa chọn một địa điểm. Với tôi, nội dung hữu ích và đáng tin vẫn quan trọng hơn việc video chỉ cố tạo sự chú ý”.

Người dùng ngày càng quan tâm đến những nội dung có thông tin cụ thể, thiết thực và đáng tin cậy

Từ nhu cầu của người xem, những chất liệu quen thuộc ở Hà Tĩnh cũng có thể được khai thác theo nhiều cách khác nhau. Văn hóa, ẩm thực, sản vật, điểm đến, nghề truyền thống hay những câu chuyện đời sống đều có thể trở thành nội dung nếu người làm biết nhìn từ thế mạnh của mình.

Đó cũng là khác biệt giữa phát huy sở trường và chạy theo xu hướng. Một nội dung có thể nhanh chóng thu hút lượt xem, nhưng lượt xem không đồng nghĩa với sức hút lâu dài. Khi người làm có kiến thức, trải nghiệm và góc nhìn riêng, họ có thể tạo ra nội dung mang dấu ấn của mình thay vì phụ thuộc vào từng trào lưu ngắn hạn.

Cùng với khả năng tạo ra nội dung, người làm cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình đưa lên môi trường số. Quảng cáo, tiếp thị liên kết cần được minh bạch, thông tin về sản phẩm phải được kiểm chứng, trải nghiệm cá nhân cần được phân biệt với những khẳng định mang tính tuyệt đối. Bản quyền, quyền riêng tư và hình ảnh của người khác cũng cần được tôn trọng. Lượt xem có thể đến nhanh, nhưng uy tín chỉ được tạo dựng từ sự nhất quán và đáng tin cậy trong thời gian dài.

Việc xây dựng các nội dung phải đảm bảo tính minh bạch và phù hợp pháp luật.

Anh Nguyễn Trung Đức – Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam đánh giá: "Để mỗi người phát huy được lợi thế trên nền tảng số, trước hết phải xác định mình có gì khác biệt và điều đó có ích cho nhóm người nào. Sở trường chỉ là điểm bắt đầu, quan trọng là biết biến kiến thức, kinh nghiệm của mình thành nội dung mà người khác có thể tiếp nhận và sử dụng. Phản hồi của người xem cũng là căn cứ để người làm nhận ra đâu là nội dung thực sự có giá trị, từ đó đào sâu thế mạnh thay vì chạy theo từng xu hướng ngắn hạn. Khi đã tạo được niềm tin, người làm mới có thể mở rộng sang quảng bá, bán hàng hay hợp tác mà không làm mất đi giá trị cốt lõi của nội dung”.

Nền tảng số không tạo ra sở trường mới. Nó mở rộng không gian để những năng lực vốn có được nhìn thấy, chia sẻ và kết nối với nhiều người hơn. Khi sở trường gặp đúng nhu cầu, những điều mỗi người vốn am hiểu không chỉ trở thành nội dung, mà còn có thể tạo ra giá trị cho cộng đồng và mở thêm những cơ hội từ chính những gì mình có.