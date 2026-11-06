Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Chiều 6/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm và tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 69 xã, phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.

Năm 2026, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức 13.939 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút gần 1,7 triệu lượt người tham gia; cấp phát 286.233 tài liệu pháp luật. Hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện 101.278 lượt tuyên truyền; các cơ quan, đơn vị đăng tải 156.218 tin, bài, nội dung pháp luật trên các trang thông tin và nền tảng mạng xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Công tác PBGDPL ngày càng được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức tiếp cận. Nổi bật, cuộc thi trực tuyến “Điểm hẹn pháp luật” diễn ra từ ngày 21 - 30/10/2026, thu hút 76.658 người tham gia với 143.216 lượt dự thi; có sự hưởng ứng của 69/69 xã, phường.

Sở Tư pháp đã xây dựng “Không gian pháp luật số Hà Tĩnh”, đăng tải 739 tin, bài, biên soạn 24 tờ gấp điện tử và sản xuất 10 video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tuyên truyền. Các sở, ngành, địa phương cũng tăng cường sử dụng nền tảng số, mạng xã hội và các sản phẩm truyền thông trực quan để đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền mà quan trọng hơn là lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đưa việc tìm hiểu, chấp hành pháp luật trở thành ý thức tự giác trong đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Ghi nhận kết quả công tác PBGDPL năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp, bảo đảm nguồn lực và đánh giá hiệu quả thực chất, lấy sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi chấp hành pháp luật làm thước đo.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt chính thức phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh với khẩu hiệu: “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - nền tảng phát triển đất nước”. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, thiết thực; góp phần lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh phát biểu tại lễ phát động.

Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm PBGDPL gắn với thực tiễn từng ngành, địa phương. Nội dung tập trung vào ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật; phát huy vai trò của thiết chế văn hóa, hệ thống thông tin cơ sở; phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa tội phạm và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật tại địa bàn khó khăn.

﻿ ﻿ Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đại diện các địa phương chia sẻ kinh nghiệm xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phát huy vai trò hòa giải ở cơ sở và hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ pháp lý. Qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Cũng trong dịp này, 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.