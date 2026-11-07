Những cựu giáo chức nhiệt huyết với công tác khuyến học

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển ngang Lộc Hà, Nhà giáo Ưu tú Phan Duy Dương – Chủ tịch Hội Khuyến học – Cựu giáo chức xã Kỳ Lạc đã có gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục dành tâm huyết cho công tác khuyến học ở cơ sở. 8 năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, ông luôn được đồng nghiệp và người dân địa phương quý mến, kính trọng.

Nhà giáo Ưu tú Phan Duy Dương chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn đóng góp trong khả năng của mình cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đặc biệt, tôi chú trọng vận động các nguồn lực, xây dựng quỹ khuyến học để kịp thời động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong dạy và học, đồng thời hỗ trợ những trường hợp hoàn cảnh khó khăn”.

Dù đã gần 70 tuổi, Nhà giáo Ưu tú Phan Duy Dương vẫn dành tâm huyết cho công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở.

Dù đã gần 70 tuổi, Nhà giáo Ưu tú Phan Duy Dương vẫn miệt mài với công tác khuyến học, thường xuyên đến từng gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị để vận động, kết nối các nguồn lực cho sự học. Sự tận tâm của những cán bộ khuyến học như thầy đã tiếp thêm động lực cho phong trào khuyến học, khuyến tài, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ông Phạm Khắc Thành - Trưởng ban Khuyến học dòng họ Phạm Khắc, xã Kỳ Lạc cho biết: “Địa bàn chúng tôi rộng, đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn. Nhưng rất may mắn, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành, tâm huyết của những cán bộ khuyến học như Nhà giáo Ưu tú Phan Duy Dương. Thầy thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ để các dòng họ, gia đình triển khai hiệu quả hơn các hoạt động khuyến học”.

Nhà giáo Ưu tú Phan Duy Dương đến trao đổi công tác tại dòng họ Phạm Khắc (thôn Hải Hà, xã Kỳ Lạc).

Tại phường Bắc Hồng Lĩnh, trong bối cảnh công tác khuyến học ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ có nhiều biến động, bà Nguyễn Thị Diệu - Chủ tịch Hội Khuyến học – Cựu giáo chức phường vẫn luôn tận tâm với công việc. Dù đã nghỉ hưu, bằng kinh nghiệm, sự am hiểu địa bàn và tinh thần trách nhiệm, bà tiếp tục sát cánh cùng tập thể hội duy trì phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần chăm lo sự học và xây dựng cộng đồng học tập tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Diệu cho hay: “Phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ, động viên các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt công tác này”.

Bà Nguyễn Thị Diệu và cán bộ Hội Khuyến học - Cựu giáo chức phường Bắc Hồng Lĩnh thăm học sinh khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi nhà giáo nghỉ hưu có một cách làm riêng, nhưng đều chung tâm huyết khơi dậy truyền thống hiếu học, lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng. Từ những đóng góp ở cơ sở, mạng lưới hội khuyến học trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được duy trì, củng cố với 74 hội trực thuộc và 6.340 chi hội, ban khuyến học.

Cán bộ Hội Khuyến học trao đổi về phong trào đọc sách tại cơ sở.

Từng tham gia công tác tại Hội Khuyến học tỉnh qua 3 nhiệm kỳ, Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu thành lập Hội Khuyến học tỉnh, đội ngũ cán bộ tham gia công tác hội từ tỉnh đến cơ sở phần lớn là những nhà giáo đã nghỉ hưu. Với uy tín, kinh nghiệm và sự gắn bó với sự nghiệp giáo dục, họ đã góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng, đưa hoạt động khuyến học đi vào nền nếp, hiệu quả. Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, các cấp hội và đơn vị cơ sở cần chủ động nắm bắt định hướng, cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực”.

Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân miệt mài bên những trang sách cũ.

Từ những việc làm thầm lặng, các nhà giáo nghỉ hưu gắn bó với công tác khuyến học đã và đang trở thành cầu nối gắn kết gia đình, nhà trường và xã hội cũng như với các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo cho sự học. Qua đó, góp phần duy trì, thúc đẩy phong trào khuyến học từ cơ sở, bồi đắp truyền thống hiếu học của quê hương.