Hà Tĩnh triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Học sinh Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein Hà Tĩnh quyên góp sách cũ tặng bạn.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt vừa ký ban hành Kế hoạch số 798/KH-UBND về thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với học sinh phổ thông, người học (gọi chung là học sinh) tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, bao gồm: Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông và Chương trình xóa mù chữ, theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.

Về lộ trình thực hiện, từ năm học 2028 - 2029 thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đăng ký hộ khẩu thường trú tại các xã biên giới, xã khu vực II, học sinh trung học phổ thông và người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo, con hộ cận nghèo và người học chương trình xóa mù chữ, đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm học 2029 - 2030 thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với học sinh trung học phổ thông, người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông còn lại, đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để bảo đảm lộ trình đề ra, kế hoạch sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tới các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.

Việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh được thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công bằng và thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chính sách miễn phí sách giáo khoa phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chỉnh thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên vùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. Việc mua sắm, quản lý và sử dụng sách giáo khoa phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, về giá, quản lý tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với cơ sở giáo dục tư thục, sách giáo khoa được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua sắm không hạch toán vào tài sản của cơ sở giáo dục; cơ sở giáo dục tư thục có trách nhiệm tiếp nhận quản lý sử dụng bảo quản đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí và thực hiện xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi không còn nhu cầu sử dụng. Trường hợp học sinh thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước có nội dung trùng lặp thì chỉ được hưởng 1 chính sách có mức hỗ trợ cao nhất hoặc có thời gian hỗ trợ dài nhất.

Thứ hai là rà soát và dự báo nhu cầu sách giáo khoa hằng năm. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động tổ chức rà soát, thống kê số lượng học sinh có nhu cầu mượn sách giáo khoa; dự báo chính xác quy mô, biến động học sinh cho năm học kế tiếp. Căn cứ vào số lượng học sinh có nhu cầu và số lượng sách hiện có trong thư viện, các đơn vị lập danh mục, số lượng sách giáo khoa cần trang bị mới hoặc bổ sung, tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT hoặc UBND xã, phường theo phân cấp quản lý.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các xã, phường tổng hợp nhu cầu toàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt dự báo nhu cầu sách giáo khoa trước ngày 30/10 hằng năm làm cơ sở pháp lý để lập dự toán ngân sách nhà nước cho năm học tiếp theo.

Thứ ba là lập dự toán kinh phí thực hiện. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, cơ sở giáo dục (công lập và ngoài công lập) căn cứ số lượng học sinh thực tế, nhu cầu sử dụng và mức giá sách giáo khoa tại thời điểm lập dự toán để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi UBND cấp xã (đối với cơ sở giáo dục thuộc xã, phường quản lý) hoặc Sở GD&ĐT (đối với cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT).

Trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường thẩm định, tổng hợp nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của địa phương mình, gửi Sở GD&ĐT tổng hợp. Căn cứ đề xuất của các đơn vị, địa phương, Sở GD&ĐT chủ trì thẩm định, tổng hợp nhu cầu và dự toán kinh phí mua sắm sách giáo khoa hằng năm trên toàn tỉnh, bao gồm cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, cơ sở giáo dục thuộc UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục tư thục (ngoài công lập), gửi Sở Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Thứ tư là tổ chức mua sắm sách giáo khoa theo hình thức mua sắm tập trung. Đơn vị mua sắm tập trung (Trung tâm Dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh) lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. Sở GD&ĐT tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa toàn tỉnh, đăng ký nhu cầu mua sắm với đơn vị mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thứ năm là quản lý, cung cấp, điều chuyển, thu hồi sách giáo khoa. Công tác quản lý, cung cấp, điều chuyển, thu hồi sách giáo khoa và xử lý, trách nhiệm bồi hoàn sau năm học thực hiện theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở GD&ĐT để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở GD&ĐT báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.