Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Theo Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng kế hoạch, lộ trình rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, hướng tới sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029. Quá trình này đặt ra yêu cầu kế thừa những nội dung phù hợp, đồng thời rà soát, điều chỉnh những điểm cần hoàn thiện để nâng cao chất lượng dạy và học.

Trước thay đổi này, nhiều học sinh mong muốn bộ sách mới sẽ thống nhất nội dung kiến thức, trình bày dễ hiểu, trực quan. Đồng thời, việc thay đổi sách cũng cần bảo đảm tính ổn định, tránh gây thêm áp lực trong quá trình học tập và thi cử.

Học sinh Trường THCS Cẩm Trung kỳ vọng sách giáo khoa có cách trình bày rõ ràng, kiến thức được sắp xếp logic, thuận lợi cho việc học tập và ôn luyện.

Em Lê Nguyễn Tây Đô, lớp 9A1, Trường THCS Cẩm Trung chia sẻ: “Em mong sách giáo khoa mới có hệ thống bài học rõ ràng, kiến thức giữa các lớp được sắp xếp hợp lý. Khi nội dung có sự nối tiếp, chúng em sẽ dễ ôn lại kiến thức cũ, hiểu bài mới và có nền tảng để học những phần khó hơn”.

Ở bậc THPT, điều học sinh quan tâm còn là khả năng vận dụng những gì đã học. Em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cẩm Xuyên kỳ vọng sách giáo khoa có thêm những ví dụ gần gũi với đời sống, giúp việc tiếp thu kiến thức trở nên thiết thực hơn.

Em Nguyễn Tiến Đạt mong muốn sách giáo khoa có thêm những ví dụ, tình huống gần gũi với đời sống, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế.

“Em mong sách giáo khoa có thêm những ví dụ và tình huống gần gũi với cuộc sống. Khi được liên hệ với thực tế, chúng em sẽ hiểu rõ hơn kiến thức có thể vận dụng vào đâu, đồng thời có cơ hội suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ để làm bài kiểm tra”, Đạt bày tỏ.

Việc hoàn thiện SGK cần hướng tới sự cân đối giữa kiến thức nền tảng và khả năng vận dụng. Tính thực tiễn không đồng nghĩa với giản lược nội dung, mà cần giúp học sinh hiểu bản chất kiến thức và biết sử dụng điều đã học trong những hoàn cảnh phù hợp.

Phụ huynh mong bộ sách giáo khoa thống nhất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Là phụ huynh của 3 học sinh ở 3 cấp học khác nhau, chị Nguyễn Thị Hồng (xã Cẩm Bình) bày tỏ: “Với gia đình đông con, việc sử dụng chung một bộ sách sẽ thuận tiện hơn cho phụ huynh trong việc hướng dẫn các con học. Anh chị lớn cũng có thể dựa vào những kiến thức đã học để hỗ trợ các em nhỏ. Theo tôi, ngoài những điều học sinh được học ở các môn, SGK cũng nên có những nội dung giúp các em hiểu hơn về tâm lý lứa tuổi, cách ứng xử và những vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp các con hiểu bản thân và biết cách xử lý các tình huống phù hợp”.

Từ thực tiễn giảng dạy, cô Đặng Thị Thu Thủy - giáo viên Ngữ văn Trường THCS Cẩm Bình nhìn nhận chất lượng SGK cần được xem xét cả ở nội dung kiến thức lẫn giá trị giáo dục và khả năng phát triển năng lực người học.

Việc rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa luôn tiếp thu ý kiến từ giáo viên, học sinh và phụ huynh.



“Việc lựa chọn nội dung SGK cần được cân nhắc kỹ về tính chính xác, giá trị giáo dục và mức độ phù hợp với học sinh. Đối với môn Ngữ văn, các văn bản được lựa chọn cần bảo đảm giá trị nghệ thuật, phù hợp với lứa tuổi và tạo cơ hội để học sinh phát triển năng lực đọc hiểu, cảm thụ, tư duy độc lập. Khi một chương trình, một bộ sách được triển khai, cần có thời gian để giáo viên và học sinh tiếp cận, sử dụng, đánh giá và từ thực tế đó có những điều chỉnh phù hợp. Sự ổn định sẽ giúp giáo viên có điều kiện đầu tư sâu hơn cho chuyên môn và phương pháp giảng dạy”, cô Thủy chia sẻ.

Từ góc độ quản lý nhà trường, việc thống nhất SGK không chỉ hướng tới sự đồng bộ về tài liệu dạy học mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục và cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh ở các địa phương.

Bộ sách giáo khoa thống nhất được kỳ vọng bảo đảm chất lượng nội dung, tính liên thông và sự ổn định, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thầy Nguyễn Trọng Diệu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên kỳ vọng: “Điều quan trọng là bộ sách giáo khoa thống nhất phải phục vụ tốt mục tiêu giáo dục, tạo điều kiện để học sinh phát triển phẩm chất, năng lực và có cơ hội học tập bình đẳng. Cùng với việc lựa chọn, hoàn thiện nội dung sách, cần quan tâm đến điều kiện triển khai tại các nhà trường, năng lực tổ chức dạy học của giáo viên và khả năng tiếp cận học liệu của học sinh. Khi chủ trương được triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, bộ sách sẽ phát huy hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”.

Thống nhất một bộ sách giáo khoa không chỉ hướng tới sự đồng bộ về tài liệu dạy học mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng và cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh ở các địa phương. Với Hà Tĩnh, kỳ vọng ấy gắn liền với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục công bằng, trong đó nội dung sách đáp ứng yêu cầu của chương trình và phù hợp với thực tiễn dạy học.