Trường liên cấp vùng biên ở Hà Tĩnh vận hành như thế nào?

Từng bước ổn định nền nếp dạy và học

Được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026–2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 là hai công trình giáo dục có quy mô lớn, được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở xã Hương Khê và Sơn Kim 1 được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Khác với mô hình trường học thông thường, các trường nội trú liên cấp không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy mà còn đảm nhận việc tổ chức ăn uống, nghỉ ngơi, quản lý và chăm sóc học sinh trong thời gian các em ở trường. Vì vậy, cùng với việc đưa cơ sở vật chất vào sử dụng, yêu cầu đặt ra đối với các nhà trường là nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng nền nếp sinh hoạt phù hợp với từng cấp học.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê được đầu tư với quy mô lớn, tổng kinh phí hơn 154 tỷ đồng, trên diện tích hơn 5 ha. Công trình có quy mô thiết kế 40 lớp học, cùng hệ thống phòng chức năng, nhà hiệu bộ, khu nội trú, bán trú và các hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê đang tổ chức dạy và học cho 1.624 học sinh với 39 lớp.

Năm học này, nhà trường có 1.624 học sinh với 39 lớp, trong đó 477 học sinh tiểu học và 1.147 học sinh THCS; có 55 học sinh ở 2 khối học đăng ký nội trú. Với đặc điểm học sinh ở nhiều độ tuổi, nhà trường chú trọng tổ chức dạy học và quản lý phù hợp. Trong đó, học sinh tiểu học được giáo viên quan tâm hướng dẫn, chăm sóc và rèn luyện nền nếp sinh hoạt; học sinh THCS được tạo điều kiện phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự quản và tham gia các hoạt động tập thể.

“Được học tập trong ngôi trường mới khang trang, có đầy đủ phòng học và trang thiết bị, em cảm thấy rất vui và phấn khởi. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành dành cho học sinh chúng em”, em Đậu Tố Uyên – lớp 6A1, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê chia sẻ.

Khu sân chơi, khu vực luyện tập thể dục thể thao được xây dựng tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động bổ ích.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, tình hình học sinh cơ bản ổn định; học sinh có ý thức học tập, rèn luyện và chấp hành nội quy của nhà trường, số lượng học sinh vi phạm nội quy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm học trước.

Còn tại xã Sơn Kim 1, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 được đầu tư hơn 140 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 4,5 ha. Năm học 2026–2027, nhà trường có 1.248 học sinh, được bố trí thành 36 lớp, trong đó 452 học sinh tiểu học và 796 học sinh THCS. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 79 người. Đáng chú ý, trường có 84 học sinh dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Lào).

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 có 1.248 học sinh, được bố trí thành 36 lớp.

Với quy mô hơn 1.200 học sinh ở hai cấp học, công tác tổ chức giảng dạy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và bộ phận quản lý học sinh. Trong đó, việc xây dựng thời khóa biểu, bố trí phòng học, tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý nền nếp học sinh phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng lứa tuổi.

“Sau khi tiếp nhận công trình, nhà trường đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí các điều kiện cần thiết và đưa các hạng mục vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong môi trường học tập mới khang trang, đồng bộ, đầy đủ trang thiết bị, cán bộ, giáo viên và học sinh đều phấn khởi, hào hứng. Nhà trường cũng tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, khai thác công năng các phòng học, phòng chức năng và công trình phụ trợ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện”, thầy Lương Sỹ Hiệp – Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 cho biết.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 thích thú với hệ thống thư viện khang trang cùng hàng nghìn đầu sách.

Sau hơn hai tháng kể từ ngày khai giảng, hoạt động tại hai trường đã chuyển từ giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất sang tổ chức vận hành thường xuyên. Hiệu quả thực tế của quá trình này cần được đánh giá không chỉ qua việc duy trì sĩ số, thực hiện chương trình dạy học mà còn ở mức độ thích nghi của học sinh, chất lượng quản lý và khả năng đáp ứng các nhu cầu học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh vùng biên

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp là việc tổ chức ăn ở, sinh hoạt tập trung cho học sinh. Nếu như ở các trường phổ thông thông thường, phần lớn học sinh trở về gia đình sau giờ học thì tại trường nội trú, trách nhiệm quản lý và chăm sóc của nhà trường được mở rộng ra ngoài thời gian lên lớp.

Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê kiểm tra, giám sát công tác tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê, hệ thống nhà ăn, khu nội trú và bán trú cũng là những hạng mục quan trọng trong tổng thể công trình được đầu tư. Việc đưa các khu chức năng vào khai thác không đơn thuần là bố trí chỗ ăn, chỗ nghỉ mà còn phải xây dựng quy trình quản lý phù hợp với số lượng học sinh khá đông, nhiều độ tuổi và điều kiện gia đình khác nhau.

Khu vực ăn bán trú được đầu tư đồng bộ, gồm các phòng sơ chế, chế biến và chia suất ăn, cùng 7 phòng ăn phục vụ học sinh. Để bảo đảm việc tổ chức ăn uống thuận tiện, phù hợp với thời khóa biểu của từng cấp học, nhà trường bố trí thành 2 ca, cách nhau khoảng 1 tiếng. Trong đó, học sinh tiểu học ăn trước, sau đó đến học sinh THCS. Việc phân chia thời gian và không gian ăn uống hợp lý giúp nhà trường chủ động trong khâu phục vụ, bảo đảm nền nếp sinh hoạt và từng bước đưa hoạt động bán trú đi vào ổn định.

﻿ Hệ thống nhà nội trú với cơ sở vật chất đầy đủ, cắt cử giáo viên trực hằng ngày để đảm bảo trật tự.

Khu nội trú được bố trí tại tòa nhà 3 tầng với hệ thống phòng ở khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 55 học sinh ở cả hai cấp học. Để bảo đảm an toàn và duy trì nền nếp, hằng ngày, nhà trường phân công 2 giáo viên trực, theo dõi, quản lý và hỗ trợ các em trong quá trình ăn ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt tại trường.

“Trong thời gian đầu, nhà trường vừa tổ chức các hoạt động dạy học, vừa triển khai công tác quản lý, chăm sóc và tổ chức ăn ở, sinh hoạt cho học sinh. Quá trình vận hành, nhà trường cũng thường xuyên rà soát, điều chỉnh các phương án tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế. Nhìn chung, các hoạt động đã đi vào ổn định. Hiện nay, một số hạng mục phụ trợ vẫn đang tiếp tục được thi công, hoàn thiện. Nhà trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các hạng mục vào sử dụng đồng bộ", thầy Hoàng Thế Hanh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê cho hay.

Còn tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1, một số hạng mục phụ trợ thuộc khu nhà ăn và nhà nội trú hiện đang được khẩn trương thi công, hoàn thiện. Dự kiến, đến cuối tháng 11, các hạng mục này sẽ được đưa vào sử dụng, góp phần ổn định hoạt động tổ chức ăn bán trú, ở nội trú, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh, nhất là những em ở xa trường.

Dự kiến, đến cuối tháng 11 các hạng mục sẽ được đưa vào sử dụng đồng bộ, góp phần ổn định hoạt động tổ chức ăn bán trú, ở nội trú tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1.

Thầy Lương Sỹ Hiệp – Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 cho biết: “Đối với học sinh ở các thôn xa trung tâm, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, việc tổ chức nội trú, bán trú sẽ giúp các em giảm thời gian di chuyển, có thêm điều kiện nghỉ ngơi, học tập và duy trì nền nếp đến trường. Vì vậy, nhà trường đang tích cực phối hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục còn lại, sớm đưa toàn bộ hệ thống nhà ăn, khu nội trú vào vận hành đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh”.

Việc đầu tư xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và Hương Khê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển hạ tầng giáo dục khu vực biên giới Hà Tĩnh. Với tổng nguồn vốn đầu tư của hai công trình gần 300 tỷ đồng, hệ thống trường lớp được xây dựng khang trang, đồng bộ, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận môi trường giáo dục có cơ sở vật chất tốt hơn.

Những ngôi trường nội trú liên cấp đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Việc tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm đội ngũ và nguồn lực vận hành sẽ là yếu tố quyết định để các trường vùng biên phát huy hiệu quả lâu dài. Từ những bước đi ban đầu, hai trường nội trú liên cấp tại Sơn Kim 1 và Hương Khê đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, giúp các em yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.