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[Infographic] Chính sách tín dụng mới hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong quá trình theo học.

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Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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