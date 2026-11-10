[Infographic] Chính sách tín dụng mới hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong quá trình theo học.
Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới với 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.
Từ một nghiên cứu thực nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phùng Trần Gia Bảo và Trần Tuấn Anh (quê Hà Tĩnh) cùng nhóm cộng sự đã phát triển GENDEMY – nền tảng hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".
Quy định học sinh lớp 5, 9 và 12 kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT chủ trì được giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng về việc bảo đảm tính thống nhất, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.
Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.