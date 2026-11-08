Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý học sinh dùng điện thoại

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng đề án về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại trường học, theo yêu cầu của Chính phủ.
Nội dung trên được nêu trong Nghị quyết ngày 6/11 của Chính phủ về giao nhiệm vụ cho địa phương, bộ ngành trong tháng 11 và thời gian tới. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao triển khai, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại trường học, phù hợp từng cấp.
Theo điều lệ trường học từ năm 2020, học sinh được dùng điện thoại và các thiết bị khác nếu phục vụ việc học và được giáo viên cho phép. Các em không bị cấm dùng trong giờ ra chơi, giải lao.
Quy định này gây nhiều tranh cãi. Chuyên gia, nhà giáo lo ngại học sinh mất tập trung, làm việc riêng trong giờ học ở trường. Khoảng hai năm gần đây, nhiều tỉnh, thành yêu cầu các trường siết việc này, bằng cách quản lý điện thoại của học sinh trước tiết học đầu tiên, trả lại sau giờ tan học. Ở TP HCM, hơn 500 trường hạn chế học sinh dùng điện thoại trong giờ ra chơi, thiết kế hoạt động khác để các em tham gia.
Theo UNESCO, đến tháng 3/2026, 114 hệ thống giáo dục, tương đương 58% quốc gia và vùng lãnh thổ, đã cấm điện thoại trong trường học; tăng mạnh so với mức 24% của năm 2023.
Khảo sát vào tháng 7/2025 của VnExpress với hơn 13.300 độc giả cho thấy 84% đồng ý cấm học sinh dùng điện thoại ở trường.
Ngoài ra, Chính phủ còn yêu cầu ngành giáo dục rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả; phối hợp Bộ Tài chính và địa phương để có lộ trình giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp; chấn chỉnh và phòng, chống bạo lực học đường...
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