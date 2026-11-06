Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ nhiều kiến nghị thiết thực của cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với cử tri các xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 tham dự hội nghị.

Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Chủ trì điều hành hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Ông Lê Ngọc Huấn - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026. Đồng thời, kiến nghị tỉnh bổ sung biên chế còn thiếu; hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị làm việc và giao thông. Cử tri cũng đề nghị sớm xử lý các dự án đầu tư tồn đọng tại Kỳ Lạc, Kỳ Thượng; ban hành thêm chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hỗ trợ đội ngũ cán bộ thôn trước áp lực công việc gia tăng sau sắp xếp, sáp nhập thôn.

Cử tri Nguyễn Anh Ngọc (xã Kỳ Lạc) kiến nghị bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức cho các xã còn thiếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri Hồ Sỹ Quý (xã Kỳ Thượng) kiến nghị tỉnh quan tâm nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông cho các xã miền núi.

Cử tri các xã đề xuất tỉnh có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước kinh phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Đồng thời, cần có chính sách đủ sức khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực và trách nhiệm tham gia công tác tại thôn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Cử tri cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí để các địa phương đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền. Đối với ngành giáo dục, cần sớm đồng bộ thông tin chung trên các phần mềm quản lý, giảm áp lực cho cán bộ quản lý, giáo viên sau sáp nhập, tạo điều kiện tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời yêu cầu các thành viên Tổ đại biểu số 2 tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, nghiên cứu đề xuất lên HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh, song song với thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng dân sinh thiết yếu, phát triển văn hóa – xã hội, y tế và giáo dục. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn chế, việc hoàn thiện hạ tầng cần được triển khai theo từng giai đoạn. Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các địa phương cần chủ động, linh hoạt huy động thêm nguồn lực, thực hành tiết kiệm chi để tái đầu tư cho những vấn đề thiết yếu.

Về tình trạng thiếu hụt cán bộ, công chức, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đổi mới hình thức thi tuyển công chức để bổ sung, phân bổ nhân lực cho các sở, ngành và địa phương, trong đó ưu tiên những địa bàn thực sự khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến xử lý trụ sở dôi dư, đầu tư mạng lưới nước sạch và cơ chế, chính sách đối với cán bộ cấp thôn, tổ dân phố.