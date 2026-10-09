Chiều 9/10, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10); ra mắt Cổng tra cứu tiện ích số, Bản đồ số và trao giải Cuộc thi “Kỹ năng số - kết nối từ cơ sở”. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, các hoạt động hưởng ứng tại phường Bắc Hồng Lĩnh hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và phục vụ đời sống.

Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh Lê Bá Khánh phát biểu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Thời gian qua, phường Bắc Hồng Lĩnh tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, Đề án 06. Đến nay, địa phương đã kiện toàn 10/10 tổ chuyển đổi số cộng đồng, trang cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ dân phố và chuẩn hóa hơn 98% hồ sơ đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Đại biểu dự lễ phát động.

Trong quý III/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 2.387 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 2.296 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,87%. Trong số 2.321 hồ sơ phát sinh trong kỳ, có 2.314 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 99,7%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết và thu phí, lệ phí trực tuyến đều đạt 100%.

Ứng dụng Công dân số i-HaTinh tiếp tục được phường Bắc Hồng Lĩnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng. Đến kỳ báo cáo, ứng dụng ghi nhận 11.320 lượt cài đặt, đạt 54,5%, đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ cài đặt.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh ấn nút ra mắt Cổng tra cứu tiện ích số và Bản đồ số phường Bắc Hồng Lĩnh.



Tại buổi lễ, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh ra mắt Cổng tra cứu tiện ích số và Bản đồ số phường. Các nền tảng cung cấp thông tin về cơ quan, trường học, cơ sở y tế, di tích, cơ sở kinh doanh và các tiện ích thiết yếu trên địa bàn, giúp người dân tra cứu thông tin thuận tiện hơn trên môi trường số.

Giao diện Cổng tra cứu tiện ích số và Bản đồ số phường Bắc Hồng Lĩnh.

Dịp này, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh trao giải Cuộc thi “Kỹ năng số - kết nối từ cơ sở”, diễn ra từ ngày 1 đến 7/10/2026, với sự tham gia của 10 tổ dân phố.

Các đội trải qua 3 phần thi: vận động đại diện hộ gia đình tham gia nhóm Zalo của tổ dân phố; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng i-HaTinh để phản ánh hiện trường; thực hành nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Đội có tổng điểm cao nhất qua 3 phần thi giành giải nhất.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao giải nhất Cuộc thi “Kỹ năng số - kết nối từ cơ sở” cho tổ dân phố Ngọc Sơn.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao giải nhì, ba và khuyến khích cho các tổ dân phố.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, phường Bắc Hồng Lĩnh tiếp tục khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.