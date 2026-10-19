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Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng chiến dịch “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Sĩ Hoàng - Tiến Chung
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(Baohatinh.vn) - Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là dịp để học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, vun đắp tình bạn đẹp.

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Đại biểu tham dự diễn đàn.

Sáng 19/10, tại Trường THPT Cẩm Xuyên (xã Thiên Cầm), Tỉnh đoàn phối hợp với xã Thiên Cầm tổ chức diễn đàn hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” cấp tỉnh.

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Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn trường học tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa thông điệp của chiến dịch lan tỏa sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Diễn đàn hưởng ứng “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là dịp để học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm, trang bị kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn trong học đường; từ đó vun đắp tình bạn trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực học đường.

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Tiểu phẩm tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực học đường do học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên biểu diễn.

Chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát động từ ngày 15/10 đến 15/11/2026.

Ngay trong những ngày đầu triển khai, toàn tỉnh đã tổ chức 10 diễn đàn, xây dựng và đăng tải hơn 15 video ngắn tuyên truyền về tình bạn đẹp, phòng, chống bạo lực học đường. Các hoạt động được triển khai đa dạng thông qua sinh hoạt dưới cờ, tọa đàm, sân khấu hóa, xử lý tình huống và truyền thông trên nền tảng số, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho học sinh.

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Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng 1 máy lọc nước cho Trường THPT Cẩm Xuyên.
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Xã Thiên Cầm trao tặng 15 thẻ BHYT cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Tags:

#ngăn chặn bạo lực học đường #phòng ngừa bạo lực học đường #Sáng kiến Sức khỏe Tâm lý học đường #đời sống học đường

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