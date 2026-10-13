Hà Tĩnh kêu gọi chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026. Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nội dung Thư kêu gọi.
THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026
Kính gửi: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể; các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm; cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trong những năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh; góp phần thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tình cảm, sự đồng hành và đóng góp quý báu đó.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội.
Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hướng tới các hoạt động “Tết Vì người nghèo” dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Trân trọng cảm ơn!
T/M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
BÍ THƯ
Nguyễn Duy Lâm
Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh: số tài khoản 3761.0.1053428.91046 (tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII) hoặc số tài khoản 115.156.888.888 (tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Hà Tĩnh) hoặc số tài khoản 5202 318 888 (tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hà Tĩnh) hoặc số tài khoản 3715 238 555 777 (tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Thành Sen) hoặc số tài khoản 706 150 4103 (tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh) hoặc số tài khoản 1054016415 (tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh).
Thông tin liên hệ: Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; số điện thoại: 0931.371.985.
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, hướng đến người yếu thế và cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai.
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.
Với sự tham gia của tổ chức công đoàn, chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng. Những bữa ăn đủ chất, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự gắn bó, giúp người lao động yên tâm làm việc.
Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 25/9 tới, được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy thực tiễn giúp phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.
Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động nguồn lực chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi và người yếu thế, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.