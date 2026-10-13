Hà Tĩnh kêu gọi chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026

Kính gửi: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể; các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm; cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong những năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh; góp phần thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tình cảm, sự đồng hành và đóng góp quý báu đó.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hướng tới các hoạt động “Tết Vì người nghèo” dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Lâm