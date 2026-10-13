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Hà Tĩnh kêu gọi chung tay ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

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(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026. Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nội dung Thư kêu gọi.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Áng dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh tư liệu.

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo năm 2026

Kính gửi: Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể; các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm; cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong những năm qua, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh; góp phần thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tình cảm, sự đồng hành và đóng góp quý báu đó.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rất cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng và toàn xã hội.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, hướng tới các hoạt động “Tết Vì người nghèo” dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp Nhân dân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh (số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Lâm

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh: số tài khoản 3761.0.1053428.91046 (tại Kho bạc Nhà nước khu vực XII) hoặc số tài khoản 115.156.888.888 (tại Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Hà Tĩnh) hoặc số tài khoản 5202 318 888 (tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hà Tĩnh) hoặc số tài khoản 3715 238 555 777 (tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Thành Sen) hoặc số tài khoản 706 150 4103 (tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh) hoặc số tài khoản 1054016415 (tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh).

Thông tin liên hệ: Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; số điện thoại: 0931.371.985.

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