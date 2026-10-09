Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng - Tiến Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

bqbht_br_0.jpg
Trong không khí thi đua sôi nổi hướng về ngày truyền thống, các cấp bộ Đoàn, Hội trên toàn tỉnh đã cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những hoạt động gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều công trình, phần việc được triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Sơn Giang ra quân triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_7.jpg
Nổi bật là các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống nhân dân. Các đội hình thanh niên tình nguyện đã ra quân chỉnh trang vườn tạp cho các hộ người cao tuổi neo đơn; tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, chỉnh trang các tuyến đường, khu dân cư. Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Trường Lưu ra quân vệ sinh môi trường.
bqbht_br_8.jpg
“Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động không chỉ tạo khí thế thi đua trong thanh niên mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đặc biệt, thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần chung tay của người dân trong giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương", chị Nguyễn Thị Thảo - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Trường Lưu chia sẻ.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_9.jpg
Cùng với đó, các công trình “Đường cờ thanh niên” được triển khai nhằm tạo cảnh quan khang trang cho các tuyến đường, khu dân cư, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân. Trong ảnh: Hội LHTN xã Đồng Lộc ra mắt công trình “Đường cờ thanh niên”.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_14.jpg
Các hoạt động ra mắt mô hình kinh tế thanh niên cũng được quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần lập thân, lập nghiệp, mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế tại địa phương.
bqbht_br_24.jpg
bqbht_br_25.jpg
bqbht_br_26.jpg
Các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu. Hoạt động tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống Nhân dân.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_5.jpg
Nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, tạo không khí gắn kết trong cộng đồng. Trong ảnh: Sôi nổi các hoạt động thể thao ở phường Hải Ninh và xã Phúc Trạch.
bqbht_br_836163204-1588585415521867-816664828614900265-n.jpg
bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_13.jpg
Các hoạt động được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn tại cơ sở.
bqbht_br_15.jpg
Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên mà còn góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng hành với người dân và tham gia giải quyết những nhiệm vụ tại cơ sở. Trong ảnh: Chi đoàn thôn Phú Lộc (xã Trường Lưu) ra mắt tuyến đường thanh niên tự quản.

Các hoạt động được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Đặc biệt, việc gắn các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với chuyển đổi số, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới đã góp phần đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi vào chiều sâu. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thanh niên, hướng đến những công trình, phần việc có giá trị thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Tin liên quan

Tags:

#Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam #Hội LHTN #đoàn viên thanh niên #Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Sôi nổi ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm Xanh Hà Tĩnh" năm 2026 hướng tới khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, tạo đòn bẩy thúc đẩy bứt phá phát triển kinh tế với chuyển đổi số, phát triển xanh.
Mùa trăng trọn vẹn cho thiếu nhi Hà Tĩnh

Mùa trăng trọn vẹn cho thiếu nhi Hà Tĩnh

Hòa chung không khí vui Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui Trung thu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi.
Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động

Chất lượng bữa ăn ca góp phần giữ chân người lao động

Với sự tham gia của tổ chức công đoàn, chất lượng bữa ăn ca tại nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được chú trọng. Những bữa ăn đủ chất, an toàn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự gắn bó, giúp người lao động yên tâm làm việc.
Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Nâng cao vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ

Tinh thần Xô viết trong hành trình tuổi trẻ

Trên những miền quê từng ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tinh thần yêu nước, ý chí và trách nhiệm vẫn được trao truyền qua các thế hệ, trở thành động lực để tuổi trẻ Hà Tĩnh cống hiến và góp sức xây dựng quê hương.
Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Cán bộ mặt trận Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, đội ngũ cán bộ mặt trận ở Hà Tĩnh đang chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và gần dân, sát dân hơn.
Khi công đoàn phát huy quyền giám sát tại doanh nghiệp

Khi công đoàn phát huy quyền giám sát tại doanh nghiệp

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!