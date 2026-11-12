Hà Tĩnh phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Sáng 12/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Ngọc – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, bình đẳng giới không chỉ là yêu cầu về công bằng xã hội mà còn là điều kiện để phát huy đầy đủ tiềm năng, trí tuệ và nguồn lực lao động, nhất là lao động nữ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, vị thế của phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và thị trường lao động. Phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới vẫn còn những khó khăn. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới cao hơn nữ giới gần 6%; phụ nữ làm chủ các mô hình kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ còn gặp trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, định kiến giới, tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết.

Ông Lê Quang Nam - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh phát biểu hưởng ứng.

Để Tháng hành động năm 2026 đạt hiệu quả thực chất, Sở Nội vụ đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp gắn mục tiêu bình đẳng giới với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo nghề và các cơ hội việc làm; thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, thu nhập, thăng tiến và thụ hưởng thành quả phát triển sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện bình đẳng giới; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xóa bỏ định kiến giới; chú trọng đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, khoa học công nghệ và thị trường.

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối trên cơ sở giới; quan tâm bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò vận động, giám sát, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng các đại biểu trao 20 suất quà cho nữ công nhân lao động, hội viên phụ nữ khó khăn và học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn phường Thành Sen.