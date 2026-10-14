Ra mắt câu lạc bộ thể thao vì môi trường học đường an toàn, bình đẳng

Giáo dục mầm non Hà Tĩnh trước “luồng gió mới” từ chương trình thí điểm 09/10/2026 14:24 Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.

Linh hoạt cách làm khi ban đại diện cha mẹ học sinh không còn thu quỹ 08/10/2026 15:03 Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.

Hà Tĩnh quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng KHCN 07/10/2026 15:15 Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.

Xã Cẩm Bình thông tin việc đặt tên trường sau sáp nhập 07/10/2026 11:48 UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.

[Inforgaphic] 9 việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm từ 15/11 06/10/2026 14:38 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.

Hà Tĩnh khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 05/10/2026 11:01 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Vũng Áng tăng tốc, trường học cần thêm giáo viên, phòng học 03/10/2026 15:32 Dân số, học sinh tăng nhanh theo đà phát triển Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), khiến nhiều trường học thiếu giáo viên, phòng học.

Tuyên truyền phòng chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy cho trẻ em 02/10/2026 14:10 Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.

Khuyến học số: Nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở 02/10/2026 14:02 Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.

Học sinh, phụ huynh kỳ vọng bớt áp lực nếu thi vào lớp 10 chỉ còn 2 môn 02/10/2026 13:56 Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn trong tuyển sinh lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh, thầy cô ở Hà Tĩnh quan tâm với kỳ vọng bớt áp lực và có thêm thời gian chuẩn bị.

Rà soát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp 02/10/2026 12:03 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới 02/10/2026 07:35 Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số 02/10/2026 05:26 Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.

Cắt giảm các cuộc thi, kiến tạo động lực thi đua mới 30/09/2026 16:00 Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.

14 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2027 30/09/2026 09:48 14 trường đại học ở Việt Nam được xếp hạng thế giới của THE, nhiều nhất từ trước tới nay, nhưng hầu hết đứng yên hoặc tụt hạng.

Công tác Đội ở trường học, cần cơ chế phù hợp với mô hình mới 28/09/2026 16:19 Sau sáp nhập, các trường học ở Hà Tĩnh tăng quy mô, phạm vi hoạt động Đội, do đó, cần có cơ chế phù hợp với mô hình mới để công tác Đội phát huy hiệu quả.

Trung Quốc cải cách giáo dục đại học trước đà suy giảm dân số 28/09/2026 16:09 Trung Quốc vừa cải tổ toàn diện hệ thống đại học trước đà suy giảm dân số và biến động của thị trường lao động.

Nữ sinh chuyên Toán chinh phục "sân chơi" văn chương 28/09/2026 15:30 Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.

Xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc thù theo tiêu chí mới 28/09/2026 09:39 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.

[Infographic] Học ngành nào, đạt bao nhiêu điểm để được xét học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng? 26/09/2026 15:05 Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027 26/09/2026 11:10 Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời 26/09/2026 05:15 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.

Đông đảo học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá mới 25/09/2026 18:06 Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Nâng cao kỹ năng truyền thông cho giáo viên về phòng, chống tác hại thuốc lá, rượu bia 25/09/2026 12:12 Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Đổi mới quản lý giáo dục từ mô hình trường học số 25/09/2026 10:17 Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.

Cùng học sinh Trường Tiểu học Thành Sen vui hội Tết Trung thu 24/09/2026 19:27 Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.

Trung thu - học từ trải nghiệm, lớn lên từ yêu thương 23/09/2026 15:22 Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.

Dự kiến siết chặt xét tuyển đại học: Học sinh, phụ huynh mong có lộ trình phù hợp 23/09/2026 15:15 Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.

Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 1/10 23/09/2026 15:06 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; UBND các tỉnh, thành phố báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp.